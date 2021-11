Relatório da Moody’s, dos Estados Unidos, tradicional analista para mercado financeiro, reforça estabilidade atual, empenho em serviços, fluxo de caixa em alta, contratos respeitados e fortalecimento de estrutura de governança da estatal goiana

Publicado: 05.11.2021

A agência internacional de classificação de crédito Moody’s, com origem nos Estados Unidos e uma das mais tradicionais em todo o mundo, concedeu, no último dia 28 de outubro, à Companhia Saneamento de Goiás S.A (Saneago) a nota AA+, a segunda melhor avaliação entre as fornecidas pela entidade. Esta foi a primeira vez que a Moody’s atribuiu valor à estatal.

No relatório emitido pela agência, foi levada em consideração a perspectiva estável para o futuro da empresa, fundamentada na geração de fluxo de caixa regular e previsível, pela oportunidade de crescimento e ainda pelo período consistente de duração da maioria dos contratos da empresa, administrada pelo Governo de Goiás.

A Saneago saiu das páginas policiais, da corrupção, de uma diretoria que era algemada para a entrada de um governo que nunca mais gerou escândalos. Hoje, vemos os investimentos acontecerem”, relembra o governador Ronaldo Caiado.

Para atribuir a nota AA+ à estatal goiana, a Moody’s levou em consideração ainda as métricas de crédito da companhia, consideradas fortes, e a estabilidade no abastecimento, mesmo diante dos recentes cenários de crise hídrica no Brasil, bem como os índices baixos em relação às perdas de água na distribuição.

Outros dois pontos apresentados pela agência para atribuição da nota também foram a promoção do esgotamento sanitário universal, cujo crescimento recente foi ressaltado, e o fortalecimento da estrutura de governança, que permitiu ganho de credibilidade junto ao mercado financeiro.

“Quando se tem uma gestão competente, transparente, honesta e capaz, você responde à população”, afirma o chefe do Executivo estadual. “Aquilo que existia há 20 anos em Goiás, que era a falta d’água nas cidades, hoje, se vê a população sabendo que nós continuaremos investindo e sabendo também da necessidade de outras ações, como a preservação de nossas cabeceiras e nossas nascentes”, frisa Caiado.

Números

De 2019 para 2020, nos dois primeiros anos da atual gestão do Governo de Goiás, a Saneago registrou um aumento de 38% em investimentos, conforme balanço anual mais recente divulgado pela empresa, lançado em março. A variação de custos e despesas ficou abaixo da inflação, o que significa gasto eficiente do dinheiro destinado para a estatal.

O presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, pontua sobre o trabalho dos servidores da companhia. “O que tenho é que agradecer a confiança do governador na equipe atual da Saneago, na nossa diretoria, nos nossos gestores que têm feito de tudo para prestar o melhor serviço, com qualidade e regularidade à toda a população dos 226 municípios onde operamos. Não é fácil, mas estamos lá”, fala.

No ano passado, o índice de atendimento de pessoas com água tratada em Goiás passou para 97,4% da população, com um total de 62 mil economias de água. Em relação ao tratamento de esgoto, 64,7% da população recebe o serviço, conforme o balanço. Foram registradas ainda 64 mil economias neste setor.

Ainda em 2020, foi notada a redução de 5,58% no índice de perdas de água na distribuição, com relação ao ano de 2019. Com o percentual de 26,9% no total, Goiás obteve um número quase um terço menor do que a média nacional neste campo, que é de 39,2%.

“É muito comum, depois que as coisas são resolvidas, existir um certo esquecimento, como se as coisas tivessem acontecido por acaso. Não. Isso mostra como é quando se tem gestão. É isso que quero concluir. Quando se tem gestão e não um projeto de poder de ordem pessoal, para usar o Estado como máquina de campanha eleitoral, a população reconhece os resultados”, conclui o governador.

Fonte: Secom – Governo de Goiás