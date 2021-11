As vagas são para engenheiro civil (10), engenheiro eletricista (01), engenheiro mecânico (01), engenheiro ambiental (01), advogado (03), arquiteto e urbanista (04), economista (03), além de uma vaga para tecnólogo em agrimensura

Publicado: 08.11.2021

Foi prorrogado, até o dia 10 de novembro, o período de inscrição ao processo seletivo simplificado da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), para a contratação de 24 servidores temporários. A inscrição deve ser realizada exclusivamente pelo site da SIC (www.industriaecomercio.go.gov.br).

As vagas são para engenheiro civil (10), engenheiro eletricista (01), engenheiro mecânico (01), engenheiro ambiental (01), advogado (03), arquiteto e urbanista (04), economista (03), além de uma vaga para tecnólogo em agrimensura.

A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 4.665,82 para todos os cargos, à exceção do tecnólogo em agrimensura, que é de R$ 2.903,20.

Uma equipe da SIC integrará a Comissão Especial para o Processo Seletivo Simplificado Emergencial e será responsável, conforme as portarias de número 236 e 237/2021 publicadas no Diário Oficial do Estado, pela análise curricular e entrevistas inerentes ao certame, cujo resultado definitivo será divulgado no dia 22 de dezembro.

Para além dos postos disponíveis, será formado um Banco de Habilitados composto por quatro vezes o número das vagas, que podem ser convocadas durante o período de até dois anos, que pode ser prorrogado por igual período.

Para participar do processo, é necessário ser brasileiro, ter mais de 18 anos e estar em dia com as justiças eleitoral, fiscal e militar. Edital completo e demais informações podem ser conferidos na página oficial do certame: https://www.industriaecomercio.go.gov.br/processo-seletivo-simplificado/processo-seletivo-simplificado.html