Publicado: 09.11.2021

Recebi, com grande pesar, a notícia do falecimento do ex-governador @irisrezendego , um dos maiores políticos da história de nosso Estado. Meu primeiro voto foi para Íris em 1982. Iniciei minha militância política no PMDB Jovem, tendo Iris como um dos maiores inspiradores de toda a minha geração. Depois, ao longo da vida, tivemos várias disputas. Sempre nos respeitamos, apesar de algumas divergências administrativas e de opiniões. O ataque pessoal e desrespeitoso nunca aconteceu em nossa relação pessoal, política ou administrativa. Eu, como governador e ele prefeito de Goiânia, estabelecemos parcerias em duas oportunidades quando nossos mandatos coincidiram (2005/2006 e 2017/2018), sempre deixando de lado as disputas eleitorais que devem se encerrar no fim do pleito. É dessa forma que devemos agir e foi assim que fizemos. Nos embates e debates dos quais participamos, Iris sempre foi respeitoso e equilibrado, respeitando os adversários. Na política não podemos transformar adversários em inimigos.

Perspicaz, trabalhador e profundo conhecedor da política e da realidade de Goiás, Iris construiu, ao longo de sua vida, uma sólida carreira. Foi vereador, presidente da Câmara de Goiânia, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, prefeito de Goiânia por quatro vezes e governador por duas vezes, ministro de Estado em dois governos e senador da República, encenando uma bela história que marcou nosso Estado e nossa gente.

Goiás hoje ficou mais triste sem a presença de Iris Rezende, mas seu legado e seu trabalho por Goiás e pelo Brasil será sempre reconhecido.

Gostaria de ressaltar a relação de empatia e carinho que havia entre Iris e minhas filhas. Em um dos aniversários de Iris, Aninha, nossa mais nova, pediu-me que a levasse ao Paço Municipal para dar um abraço e entregar pessoalmente, um presente a ele. Era uma relação genuína para com Iris.

Valéria, eu e nossa família transmitimos nossa solidariedade e votos de pesar aos familiares de Iris. Que Deus os conforte nesse momento de dor e tristeza. 🙏🙏🙏

Marconi Ferreira Perillo Júnior

Ex-governador de Goiás