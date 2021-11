Prorrogação se deve a alta procura nos últimos dias

Publicado: 09.11.2021

Os contribuintes de Anápolis terão uma nova oportunidade de renegociar suas dívidas com o município aderindo ao Programa de Benefícios Fiscais, o Refis 2021. O prazo máximo, de acordo com decreto publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 4, é 30 de dezembro.

Segundo o diretor da Receita do município, Olisomar Pires, a prorrogação se fez necessária em função da alta procura nos últimos dias, com diversas situações colocadas para análise, demandando maior tempo de apuração dos créditos envolvidos. “Para que os contribuintes não fossem prejudicados, já que existe uma demanda latente em função do volume de créditos que ainda não foram recuperados, definiu-se pela prorrogação.”

A principal novidade deste ano é que, pela primeira vez na história de Anápolis, os descontos de juros e multas podem chegar a 100% (pagamento à vista), além das condições vantajosas de parcelamento. O atendimento continua preferencialmente pelo Zap da Prefeitura, no canal do Refis 2021, ou de forma presencial no Anashopping, na sede do Procon e no Centro Administrativo. Todos os pontos funcionam em horário comercial, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

