Publicado: 11.11.2021

Maior evento esportivo do Estado, os Jogos Abertos de Goiás 2021 terá alterações no seu calendário. A quarta etapa classificatória da competição, prevista entre os dias 19 e 21 de novembro, precisou ser remarcada, em virtude da realização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que vai utilizar a estrutura de escolas estaduais para a aplicação das provas.

Desta forma, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, replanejou o cronograma do evento, desmembrando as etapas de Itauçu e Jaraguá e remanejando datas e cidades. A fase classificatória, antes programada para terminar no dia 19 de dezembro, agora vai se estender até 16 de janeiro de 2022.

Mesmo com as mudanças realizadas, a fase estadual dos Jogos Abertos, com todos os classificados das regionais e a inclusão de modalidades individuais e de paradesporto, segue marcada para o período entre os dias 9 e 13 de março, em Goiânia.

Até aqui já foram realizadas etapas da competição nas cidades de Caldas Novas, Britânia e Senador Canedo, classificando equipes de futsal, basquete, vôlei e handebol para as fases regionais. Neste próximo fim de semana os Jogos Abertos passam por Porangatu e Mozarlândia, entre os dias 12 e 14 de novembro.

Jogos Abertos de Goiás 2021 – Novo calendário

Fase Classificatória

12 a 14/ 11 – Porangatu/Mozarlândia

26 a 28/11 – Itauçu

03 a 05/12 – Edeia/Itumbiara

10 a 12/12 – Jataí/Iporá

17 a 19/12 – Luziânia/Jaraguá

14 a 16/01 – Formosa/Alvorada do Norte

Fase Regional

28 a 30/01 – São Luís de Montes Belos/Anápolis

04 a 06/02 – Catalão/Goianésia

11 a 13/02 – Posse/Rio Verde

Fase Estadual

09 a 13/03 – Goiânia