Publicado: 11.11.2021

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação (Seduc) e da Secretaria da Administração (Sead), abre processo seletivo simplificado de professores temporários para composição de banco de habilitados do Estado. As inscrições estarão abertas de 17 a 26 de novembro no site selecao.go.gov.br. Haverá cobrança de taxa no valor de R$ 30,00.

Os aprovados poderão ser convocados para atuar no Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, no Projeto Arte Educa – Bandas e Fanfarras, no Projeto Arte Educa – Artes Visuais, Dança, Teatro e Música/Violão e no Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter – Formação Inicial e Continuada (Fics) nas áreas de Música, Dança e Teatro e itinerário de artes no Ensino Médio.

A seleção será realizada em duas etapas, sendo análise curricular e entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório. Também haverá prova de desempenho técnico e didático para as funções destinadas ao Projeto Arte Educa – Bandas e Fanfarras (Exceto para a modalidade “Linha de Frente” que contará com entrevista) e ao Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter – Formação Inicial e Continuada (Fics) nas áreas de Música, Dança e Teatro e itinerário de artes no Ensino Médio.

A remuneração será conforme a carga horária estabelecida pela Seduc, que poderá ser de 20, 30 ou 40 horas semanais. Os respectivos valores estão descritos no edital. Para mais informações, os interessados devem acessar o Edital 013/2021 na íntegra, disponível em selecao.go.gov.br.

