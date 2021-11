Temas transversais presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) serão desenvolvidos em semana especial com apresentações culturais, palestras, oficinas e gincanas

Publicado: 12.11.2021

As escolas e Cmeis da rede municipal de Educação se preparam para realizar, no período de 16 a 20 de novembro, a Semana de Educação para Vida. A ação, que consta no calendário escolar, resulta da Lei nº 11.988/2009 e pretende trabalhar conhecimentos relativos a assuntos ausentes do currículo obrigatório, como ecologia e meio ambiente, educação para o trânsito, prevenção contra doenças transmissíveis, direitos do consumidor e Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses temas transversais estão contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e serão desenvolvidos de forma lúdica com estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, envolvendo toda a comunidade escolar nas programações desenvolvidas.

“Será um momento de discussão sobre assuntos de extrema importância para a comunidade escolar”, ressalta a secretária municipal de Educação, Eerizania de Freitas, sobre a relevância do assunto.

Parcerias com profissionais das Secretarias Municipais de Saúde e de Integração Social, Cultura e Esporte foram realizadas para a realização de palestras com os estudantes. Atividades como feira de matemática, apresentações culturais, jogos inclusivos e tecnológicos, mini circuitos de trânsito e gincanas também fazem parte da programação, que tem sua culminância no dia 20 de novembro.