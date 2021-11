Brinquedos, apresentações culturais, trenzinho encantado, pipoca e algodão-doce fazem parte da programação, além do mais aguardado: o Papai Noel

Publicado: 16.11.2021

A época mais esperada do ano está chegando, e com ela, um dos eventos mais aguardados pela população anapolina: o Natal de Coração. Com início marcado para o dia 23 de novembro, a abertura oficial da programação será às 18h30, no Parque da Jaiara, e segue até o dia 21 de dezembro, em 25 regiões da cidade, incluindo os distritos. Haverá apresentações culturais, trenzinho encantado, cabine fotográfica gratuita com fotos instantâneas, distribuição de pirulitos, balões em formato de coração, brinquedos e a tão aguardada chegada do Papai Noel.

Criado pelo prefeito Roberto Naves e pela primeira-dama Vivian Naves, o Natal de Coração, realizado pela Prefeitura nos finais de cada ano, é uma ação que já atendeu mais de 60 mil pessoas em Anápolis. Os distritos, que recebem as atividades aos sábados, são um exemplo de que a intenção é abraçar toda a cidade e fazer com que o espírito natalino chegue para toda a população, que antigamente precisava ir à Praça Bom Jesus para ver a decoração da cidade.

“Ao levar o Natal de Coração para outros endereços de Anápolis, nós conseguimos reunir as pessoas de até cinco bairros em cada noite”, descreve a primeira-dama. Vivian diz que a festa é garantida com a chegada do Papai Noel, que traz algodão-doce e pipoca para as crianças, além de balões e todo o espírito natalino às diversas regiões de Anápolis. “Quem comanda a festa é a população”, destaca.

Confira a programação completa em https://www.anapolis.go.gov.br/nataldecoracao