Campanha vai além da orientação e prevenção ao câncer de próstata com ações de saúde em várias unidades

Publicado: 16.11.2021

Orientar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, além de promover a saúde do homem, é o objetivo da campanha Novembro Azul. Neste ano, a Prefeitura de Anápolis realiza as atividades de conscientização com programação nas unidades de saúde até o fim do mês.

O foco será a saúde do homem por inteiro. Nas unidades básicas de saúde haverá triagem para pacientes acima de 50 anos e encaminhamento para exames conforme a necessidade. Também terá avaliação de saúde bucal, palestras e ações de saúde.

No dia 25, a ação acontece na Unidade de Saúde Ilion Fleury (antiga Osego) com consultas com urologistas, agendamento de exames (de acordo com a necessidade), testes rápidos, atendimento nutricional, entre outros serviços.

Prevenção

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que um em cada seis homens desenvolverá este tipo de câncer durante a vida. Nacionalmente, a doença ainda é a segunda maior causa de morte por câncer entre os homens.

O risco aumenta significativamente após os 50 anos, correspondendo a 40% dos tumores nessa faixa etária, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Apesar de ser um dos tipos de cânceres mais comuns entre a população masculina, o câncer de próstata é considerado altamente tratável se detectado de forma precoce.

Programação:

Horário: 08 às 11h

17/11 – Adriana Parque, Vila Fabril e São José

18/11 – Santa Isabel e Jardim Alexandrina

19/11 – Vila União, Jardim das Oliveiras, Bairro de Lourdes e distritos de Interlândia e Souzânia

22/11 – Paraíso, Vila Formosa e Abadia Lopes da Fonseca

23/11 – Santa Maria de Nazareth, Munir Calixto, Jardim das Américas e distrito de Goialândia

24/11 – João Luiz de Oliveira, Parque dos Pirineus, Calixtópolis, Vila Esperança e São Lourenço

25/11 – Unidade de Saúde Ilion Fleury (antiga Osego), Arco Verde, Vivian Parque, Jardim Suíço, Calixtolândia e distrito de Joanápolis

26/11 – Bandeiras, Recanto do Sol, Anexo Itamaraty, Santo Antônio e Arco-Íris

29/11 – JK, Vila Norte, Dom Manoel e Filostro Machado

30/11 – São Carlos, Jardim Guanabara, Maracanã, Jardim Alvorada e povoado de Branápolis