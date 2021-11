São 29 locais de vacinação, sendo que 22 funcionam das 8h às 16h, incluindo a UniEvangélica, e sete até as 21h

Publicado: 17.11.2021

Anápolis começa uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 17, com o avanço da dose de reforço para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos (após cinco meses da segunda dose), seguindo anúncio do governo federal. A segunda dose da Janssen vai depender do envio de remessas.

São 29 locais de vacinação, sendo que 22 funcionam das 8h às 16h, incluindo a UniEvangélica, e sete até as 21h. Há distribuição de senha por turno e os locais divididos conforme imunizantes e grupos (veja relação abaixo).

Nos distritos de Interlândia, Souzânia, Joanápolis e Goialândia, no povoado de Branápolis e no bairro São Vicente, as próprias unidades de saúde estão em contato com os moradores para agendar uma data comum para a aplicação das vacinas.

Podem se vacinar estudantes de 12 a 17 anos e adolescentes com comorbidades nesta faixa etária; pessoas com idade igual ou acima de 18 anos; gestantes e puérperas. Também estão sendo aplicadas a segunda dose e o reforço para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos (após cinco meses da segunda dose) e pessoas com alto grau de imunossupressão (28 dias depois da segunda).

Confira os locais de vacinação por imunizantes e grupos:

Pfizer

Grupos:

Adolescentes de 12 a 17 anos (com ou sem comorbidades), gestantes, puérperas, segunda dose e reforço

8h às 21h (distribuição de senha por turno. Noturno às 18h):

Anexo Itamaraty

Bandeiras

Filostro Machado

Bairro de Lourdes

8h às 16h (distribuição de senha por turno):

Arco-Íris

Arco Verde

São José

São Carlos

Parque dos Pirineus

Leblon

UniEvangélica

CoronaVac

Grupos:

Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e segunda dose

8h às 21h (distribuição de senha por turno. Noturno às 18h):

Vila Norte

Vila União

8h às 16h (distribuição de senha por turno):

Adriana Parque

Alexandrina

Santa Izabel

Calixtolândia

Jardim Guanabara

Santa Maria de Nazareth

Leblon

Munir Calixto

Jardim Suíço

Vila Formosa

Vila Fabril

Vila Esperança

Vivian Parque

AstraZeneca

Grupos:

Segunda dose

8h às 21h (distribuição de senha por turno. Noturno às 18h):

Recanto do Sol

8h às 16h (distribuição de senha por turno):

João Luiz de Oliveira

JK