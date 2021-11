As Bolsas de Ações Extensionistas consistem em auxílio financeiro de R$ 400 por mês proporcionado pela UEG aos seus discentes da graduação e tem por objetivo o desenvolvimento de ações extensionistas destinadas a ampliar a interação entre o discente e a sociedade

Publicado: 22.11.2021

A Universidade Estadual de Goiás (UEG), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, abriu nesta quinta-feira, 18, o período de inscrições para o processo seletivo para concessão de Bolsas de Ações Extensionistas para estudantes da Instituição. Após a leitura do edital, o estudante poderá fazer a inscrição até o dia 25 de novembro, exclusivamente por este formulário.

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis explica que os discentes que já são contemplados com a Bolsa de Ações Extensionistas não precisam se inscrever novamente.

Confira o Edital 05/2021 – Bolsas de Ações Extensionistas.

As Bolsas de Ações Extensionistas consistem em auxílio financeiro de R$ 400 por mês proporcionado pela UEG aos seus discentes da graduação e tem por objetivo o desenvolvimento de ações extensionistas destinadas a ampliar a interação entre o discente e a sociedade.

As atividades desenvolvidas pelos discentes nas ações extensionistas são exercidas sob a orientação de um docente do quadro funcional da UEG, de acordo com os critérios estabelecidos no edital e as Resoluções que tratam e regulamentam o Programa Próprio de Bolsas da Universidade Estadual de Goiás.

Confira os documentos:

Formulário de inscrição discente

Plano de atividade discente

Termo de Compromisso

Fonte: Universidade Estadual de Goiás (UEG)