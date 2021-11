O sorteio eletrônico será às 10h, na Sala de Reuniões do Complexo da Economia, na Nova Vila, em Goiânia. De acordo com os dados da Coordenação da Nota Goiana, foram gerados quase 3 milhões de bilhetes eletrônicos. Desse universo, o sistema apontará 158 bilhetes premiados

Publicado: 24.11.2021

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, realiza nesta quinta-feira (25), o sorteio do mês de novembro do Programa Nota Fiscal Goiana. Será sorteado um total de R$ 200 mil entre os consumidores inscritos e que pediram o CPF na nota fiscal. O sorteio eletrônico será às 10h, na Sala de Reuniões do Complexo da Economia, na Nova Vila, em Goiânia.

De acordo com os dados da Coordenação da Nota Goiana, foram gerados quase 3 milhões de bilhetes eletrônicos. “Desse universo, o sistema apontará 158 bilhetes premiados. Ao somar R$ 100,00 em compras realizadas no comércio goiano no mês passado, o participante garantiu seu bilhete eletrônico. Entram também as notas fiscais não pontuadas nas edições anteriores dos prêmios”, detalha o coordenador Leonardo Vieira de Paula.

Os nomes dos premiados ficarão disponíveis no site da Nota Goiana: www.economia.go.gov.br/nfgoiana. Ao fazer o login com o CPF e a senha, os cadastrados podem consultar a quantidade de bilhetes recebida para o sorteio de amanhã.