Evento terá divulgação do ranking anual dos portais da transparência de órgãos estaduais e apresentação dos avanços no combate à corrupção. Governador Ronaldo Caiado fará lançamento do Programa de Compliance Público Municipal, premiará ganhadores do ranking de Goiás e escolas vencedoras do projeto Estudantes de Atitude. “São iniciativas que nos dão eficiência, boa utilização do dinheiro público e confiança da população”, afirma

Publicado: 06.12.2021

O Governo de Goiás realiza, entre os dias 6 e 9 de dezembro, a Semana Internacional de Combate à Corrupção, com diversas ações e eventos que tratarão do tema e dos avanços da gestão estadual nessa área. Coordenada pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), a semana terá a participação dos servidores de todos os órgãos do Poder Executivo e será aberta à população. “São iniciativas que nos dão eficiência, boa utilização do dinheiro público e confiança da população”, afirma chefe do Executivo, afirma o governador Ronaldo Caiado.

A abertura oficial será realizada na segunda-feira (6/12), às 14h30, pelos secretários Henrique Ziller, da CGE, e Adriano da Rocha Lima, da Secretaria-Geral da Governadoria. Os eventos virtuais serão transmitidos pelo canal da Controladoria no YouTube .

A programação geral pode ser acessada por meio do site www.controladoria.go.gov.br/sicc2021, assim como o link para inscrição. O servidor estadual será direcionado ao Portal do Aluno e terá certificação emitida pela Escola de Governo. Os certificados para quem não for servidor estadual serão emitidos pela CGE.

Veja o resumo da programação

Data: 6/12 (segunda-feira)

Horário: 14h30 às 17h

Evento: Abertura da Semana Internacional de Combate à Corrupção

Apresentação do Plano de Integridade do Estado

Avanços e desafios do combate à corrupção no Estado de Goiás

Transmissão virtual: www.youtube.com/cgegoias

Data: 7/12 (terça-feira)

Horário: 14h30 às 17h

Evento: Premiação do 1° Concurso de Artigos Científicos da CGE – Tema: Compliance Público

Apresentação – Artigos classificados nos cinco primeiros lugares

Transmissão virtual: www.youtube.com/cgegoias

Data: 8/12 (quarta-feira) – manhã

Horário: 9h às 11h30

Evento: Lançamento da Inteligência Artificial e do Índice de Maturidade da Ouvidoria de Goiás

Ouvidoria ativa: Relato de audiência com usuários de serviços públicos

Inteligência Artificial aplicada ao Sistema de Ouvidoria de Goiás

Maturidade das Ouvidorias: primeiros resultados e próximos passos

Melhores do Ano: Ouvidorias que se destacaram em 2021

Transmissão virtual: www.youtube.com/cgegoias

Data: 8/12 (quarta-feira) – tarde

Horário: 14h às 17h30

Evento: O papel da atividade correcional no combate à corrupção

A corregedoria no combate à corrupção

Desafios contemporâneos da responsabilização disciplinar de agentes públicos

Transmissão virtual: www.youtube.com/cgegoias

Data: 8/12 (quarta-feira) – tarde

Horário: 16h30 às 18h

Evento: Lançamento do Programa de Compliance Público Municipal (participação do governador Ronaldo Caiado)

Apresentação da metodologia do PCM Goiás

Presencial: Master Hall – Goiânia (Encontro Anual de Gestores Municipais-FGM)

Data: 9/12 (quinta-feira) – manhã

Horário: 9h30 às 12h

Evento: Premiação das escolas campeãs do projeto Estudantes de Atitude (participação do governador Ronaldo Caiado)

Presencial: Auditório do Tribunal de Justiça de Goiás

Transmissão virtual: www.youtube.com/cgegoias

Data: 9/12 (quinta-feira) – tarde

Horário: 14h30 às 17h

Evento: Premiação do Ranking do Programa de Compliance Público de Goiás (participação do governador Ronaldo Caiado)

Balanço das atividades da Superintendência de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado

Balanço dos Resultados do Programa de Compliance Público de Goiás

Premiação dos servidores destaque em gestão de riscos

Entrega das certificações em compliance público

Premiação dos órgãos destaque em transparência pública 2021

Premiação do Ranking do Programa de Compliance Público de Goiás 2021

Presencial: Auditório do Tribunal de Justiça de Goiás

Transmissão virtual: www.youtube.com/cgegoias

Fonte: Controladoria-Geral do Estado (CGE)