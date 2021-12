Às 14h30, governador premia vencedores do Ranking do Programa de Compliance Público do Estado de Goiás, dentro da programação da Semana Internacional de Combate à Corrupção. Às 19h, reinaugura Teatro Escola Basileu França, com espetáculo musical “7 x Pecado – Broadway in Concert”

Publicado: 09.12.2021

O governador Ronaldo Caiado cumpre agenda em Goiânia, nesta quinta-feira (9/12). Às 14h30, participa de evento que premiará órgãos estaduais que se destacaram no ranking do Programa de Compliance Público de Goiás e no ranking do Goiás Mais Transparente. No evento, além dos troféus aos órgãos da administração direta e indireta que se destacaram, serão entregues as premiações aos servidores que tiveram desempenho acima da média na execução da gestão de riscos e as certificações de capacitação em Compliance Público.

Implantado em 2019, o Programa Compliance Público já capacitou mais de cinco mil servidores em todos os órgãos do Poder Executivo Estadual. A aplicação das ações recomendadas nas secretarias resultou em economia potencial de R$1,5 bilhão. A iniciativa também beneficiou a situação fiscal do Estado, que no ano de 2020, mesmo durante a pandemia, reduziu em 8% suas despesas correntes. A cerimônia de premiação será no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

Às 19h, reinaugura o Teatro Escola Basileu França, que passou por obras de reforma no valor de R$ 6,3 milhões. O projeto incluiu adequação do piso para espetáculos de balé, novo palco, iluminação cênica, melhoria acústica, mudanças na fachada, aquisição de equipamentos e arborização na entrada do espaço.

O espetáculo musical “7 x Pecado – Broadway in Concert” foi escolhido para marcar a reabertura. Com 72 artistas goianos, entre bailarinos e orquestra da Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França, Orquestras Filarmônica de Goiás e Jovem de Goiás, a peça conta ainda com grandes nomes do Teatro Musical Brasileiro, vindos de diversas regiões do país, bem como com a participação especial do professor e filósofo Clóvis de Barros Filho durante o evento.

Serviço

Quando: Quinta-feira (9/12)

Programação

14h30: Semana Internacional de Combate à Corrupção – premiação do Ranking do Programa de Compliance Público do Estado de Goiás

Onde: Auditório do Tribunal de Justiça – Avenida Assis Chateaubriand, nº 195, Setor Oeste, Goiânia (GO)

19h: Reinauguração do Teatro Escola Basileu França, com o espetáculo musical “7 x Pecado – Broadway in Concert”

Onde: Teatro Escola Basileu França – Avenida Universitária, nº 1.750, Setor Leste Universitário, Goiânia (GO)

Fonte: Secretaria de Estado de Comunicação (Secom)