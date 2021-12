Inconsistências do sistema que filtra dados socioeconômicos dos candidatos provocaram anulação; período de inscrições será aberto a partir do dia 18 de dezembro

Publicado: 09.12.2021

A Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura divulgou, em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira, 8, um novo processo para seleção de até 150 bolsas universitárias do Programa Graduação. O processo anterior, que estava em andamento, na segunda etapa (ao todo, são quatro etapas), foi anulado devido a inconsistências do sistema que filtra os dados socioeconômicos dos candidatos.

A lista de classificados divulgada na primeira etapa do processo, gerada através de um sistema desenvolvido para isto, utilizou como critério a renda per capita de cada membro da família do candidato, e não a renda bruta mensal, como informado em edital. Outra inconsistência foi a falta de aplicação no algoritmo dos critérios de o candidato ter cursado ensino médio no município de Anápolis, não possuir diploma de graduação nem estar matriculado em outro curso de ensino superior e não ter reprovação por nota ou frequência em mais de uma disciplina por semestre letivo. A medida segue orientação da Procuradoria-Geral do Município, em parecer expedido hoje.

“Diante das inconsistências apresentadas no sistema, acatamos o parecer da Procuradoria do Município para a anulação do processo, visto que prezamos pela transparência e lisura, dando assim uma oportunidade de nova inscrição para todos os candidatos”, afirma a secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins.

Os estudantes inscritos para concorrer à bolsa deverão se inscrever novamente a partir do dia 18 de dezembro. O novo edital será publicado na próxima sexta-feira, 10, no Diário Oficial do Município. É importante destacar que os critérios estabelecidos no processo anterior estão mantidos, o que significa que o perfil dos candidatos aptos a receber o benefício continua o mesmo. Mais informações pelos telefones 3902-2626 e 3902-2034.