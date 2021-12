Com as mudanças, as provas que seriam realizadas no dia 06 de fevereiro de 2022 passarão a ser realizadas em 13 de fevereiro. O prazo para as inscrições também foi ampliado, podendo ser realizadas até 13 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$ 80. A prova será realizada em uma única fase, constituída de prova objetiva (com 52 questões) e prova de redação a ser aplicada em todas as cidades onde existam vagas disponíveis

Publicado: 09.12.2021

O Conselho Superior Universitário da Universidade Estadual de Goiás (UEG) alterou na tarde desta quarta-feira, 8, o cronograma do Vestibular 2022/1. Com as mudanças, as provas que seriam realizadas no dia 06 de fevereiro de 2022 passarão a ser realizadas em 13 de fevereiro. O prazo para as inscrições também foi ampliado, podendo ser realizadas até 13 de janeiro. O período de solicitação de isenção de taxa do Vestibular também foi prorrogado e se encerrará no próximo dia 15 de dezembro. A medida foi necessária considerando as necessidades dos vestibulandos.

Confira aqui a retificação do edital.

Vestibular 2022/1

No Vestibular 2022/1 são oferecidas 3.750 vagas em 32 cursos de graduação da Universidade. As inscrições são feitas exclusivamente por meio do site www.estudeconosco.ueg.br

A taxa de inscrição é de R$ 80, sendo isenta para titulares ou dependentes no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou para doadoras regulares de leite materno, conforme lei estadual sancionada pelo governador Ronaldo Caiado.

Podem se inscrever no Processo Seletivo 2022/1 da UEG candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equivalente ou que concluirão até o ato da matrícula. Será realizada uma única fase, constituída de prova objetiva (com 52 questões) e prova de redação a ser aplicada em todas as cidades onde existam vagas disponíveis.

Ao se inscrever, o candidato deverá indicar no formulário de inscrição a primeira opção de curso, cidade e turno e a segunda opção de graduação que deseja cursar. Há vagas reservadas ao sistema de cotas, voltadas a candidatos que comprovadamente sejam oriundos de rede pública de educação básica, negros, indígenas ou pessoas com deficiência. São oferecidas, ainda, vagas suplementares aos quilombolas.

As provas serão realizadas presencialmente, respeitando todos os protocolos de biossegurança para evitar a contaminação pelo coronavírus. O resultado final será divulgado em 1º de abril de 2022.

O reitor da UEG, professor Antonio Cruvinel, destaca que a instituição oferece oportunidades de estudo e desenvolvimento, contribuindo com a vida de milhares de pessoas que escolheram Goiás para estudar, que encontram na educação o caminho para o sucesso profissional.

“Nós, da Universidade Estadual de Goiás, estamos unidos no propósito de promover o ensino público, gratuito e de qualidade e entendemos que a construção do conhecimento é um processo que se realiza em conjunto, com a participação de diversos personagens”, afirmou o reitor.

“Começamos agora a emergir de um período de mudanças e incertezas impostas pelos impactos da pandemia de covid-19, que reconfigurou nosso modo de viver, de nos relacionar, de trabalhar e estudar. O ano de 2021 chega ao fim com ares de esperança e a expectativa de que o esforço conjunto para o combate à pandemia resulte no breve retorno à normalidade”, reforçou.

Vagas

As 3.750 vagas do processo seletivo são oferecidas para os seguintes cursos: administração, agronomia, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências econômicas, cinema e audiovisual, design de moda, direito, educação física, enfermagem, engenharia agrícola, engenharia civil, engenharia florestal, estética e cosmética, farmácia, física, fisioterapia, geografia, história, letras português/inglês, logística, matemática, medicina veterinária, pedagogia, psicologia, química industrial, química, redes de computadores, sistemas de informação, turismo e patrimônio e zootecnia.

As provas serão realizadas em 30 municípios goianos: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Ceres, Formosa, Goianésia, Goiânia, Goiás, Inhumas, Ipameri, Iporá, Itaberaí, Itapuranga, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Jussara, Luziânia, Minaçu, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Porangatu, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, São Luís de Montes Belos, Senador Canedo, Silvânia, Trindade, Uruaçu.

Serviço

Vestibular UEG 2022/1

Período de inscrições: de 1º de dezembro de 2021 a 13 de janeiro de 2022

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição: 1º a 15 de dezembro de 2021

Data da prova: 13 de fevereiro de 2022

Inscrições: www.estudeconosco.ueg.br

Fonte: Universidade Estadual de Goiás (UEG)