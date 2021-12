Nomeação acontecerá em até 30 dias contados da data de homologação do resultado final

Publicado: 17.12.2021

Foto: Ana Laura

Foram homologados os nomes dos 69 gestores eleitos pela comunidade escolar e que estarão à frente de unidades de ensino nos próximos dois anos. Servidores das escolas e Cmeis, pais e responsáveis, estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do 5º ao 9º ano participaram do processo de escolha de forma democrática no dia 26 de novembro. A nomeação dos novos gestores acontecerá em até 30 dias, de acordo com Portaria nº 034, de 27 de agosto de 2022. Os servidores, que iniciarão o mandato no dia primeiro de janeiro de 2022, têm entre as funções orientar, acompanhar e supervisionar o desempenho dos professores, coordenadores, servidores administrativos e estudantes.

Para Eerizania de Freitas, secretária de Educação, o processo de eleição escolar é uma importante ferramenta de democracia. “A gestão democrática é considerada como peça chave na organização da Educação e processos como a escolha de gestores, fortalecem a participação das famílias e desenvolvem a autonomia das unidades de ensino”, ressalta.

Das 106 unidades da rede, 69 escolheram seus representantes por meio de votação eletrônica, de forma direta e secreta. Nas unidades em que não houve candidatos, não atingiram quórum e também as que possuem menos de 2 anos de funcionamento, a indicação será feita pelo chefe do poder executivo municipal no prazo de 30 dias, contados da homologação do resultado das eleições. Já nas unidades regidas por acordo de cooperação, a indicação será feita pelas mantenedoras.

Os candidatos passaram por formação como pré-requisito para participarem do processo e a Secretaria Municipal de Educação instituiu uma comissão eleitoral com representantes da pasta, da Associação de Gestores e Amigos da Educação Municipal de Anápolis (Agaema), do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino do Setor Privado e do Setor Público de Anápolis e Região (Sintea), além do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Educação (Sinpma), para orientar e acompanhar todo o processo.

A lista com os 69 eleitos, que pode ser consultada no site da Prefeitura de Anápolis, pelo Portal da Educação, também está disponível na edição do Diário Oficial do município desta quinta-feira, 16 de dezembro.