Maior honraria concedida pelo Legislativo anapolino, homenagem neste ano é entregue a 28 personalidades cujas ações beneficiam município e população. 17ª edição do evento é realizada no Centro Cultural São Francisco de Assis. Ser reconhecido com condecoração “impõe mais amor e dedicação à querida cidade”, destaca governador

Publicado: 17.12.2021

Fotos: André Saddi

O governador Ronaldo Caiado recebeu, na noite desta quinta-feira (16/12), a comenda Henrique Santillo, honraria conferida pela Câmara Municipal de Anápolis a pessoas cujas ações beneficiam o município e a população. “Santillo enfrentou o Césio. Eu, a pandemia. Em momento algum nos acovardamos. Lutamos para salvar vidas”, comparou Caiado durante a 17ª edição do evento, no Centro Cultural São Francisco de Assis.

Em seu discurso, o governador associou a homenagem recebida às semelhanças entre a sua carreira e a do ex-governador, ambos médicos por formação e que encontraram na política outra forma de contribuir com o bem-estar das pessoas. “Assim é a característica de quem, como nós, tem também o Juramento de Hipócrates. A vida está acima de tudo, é algo que tem de ser zelado”, declarou.

Caiado fez um breve balanço dos três primeiros anos de gestão. Como pontos de destaque, elencou a superação da crise fiscal herdada do governo anterior e o intenso trabalho de combate à pandemia da Covid-19 que, apesar das milhares de vidas perdidas, começa a dar sinais de controle graças ao avanço da vacinação. “Temos tudo pronto para dar a volta por cima. Vamos encaminhar um processo de retomada e de crescimento do Estado de Goiás”, pontuou.

Além do governador, outras 27 pessoas de diversas áreas de atuação receberam a comenda. “Essa homenagem nos impõe mais amor e dedicação a essa querida cidade”, disse Caiado, que nasceu em Anápolis. Ele ainda elogiou a trajetória de Santillo como “um homem que sempre dignificou a política de Goiás e teve uma postura de defesa do Estado e da saúde”.

Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, o vereador Leandro Ribeiro afirmou que Henrique Santillo é “referência aos goianos, assim como os ex-governadores Iris Rezende e Maguito Vilela”, porque “deixou um legado maravilhoso”. Ele cumprimentou os homenageados da noite e lembrou a importância do momento, já que se trata da maior honraria conferida pelo Legislativo anapolino.

Só recebem a comenda “personalidades, das mais diversas áreas de atuação, por relevantes serviços prestados ao município e aos anapolinos”, pontuou a vereadora Thais Souza ao render homenagens ao médico e político que empresta nome à honraria. “Foi consolidador do nosso Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia)”, reconheceu. “Gostaria de uma salva de palmas para homenagear o nosso saudoso Henrique Santillo”, pediu o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, que, na solenidade, acompanhou a esposa e primeira-dama Vivian Naves, uma das condecoradas.

O gestor municipal também celebrou a boa relação da prefeitura com o Estado. “A função do político é trabalhar para e pelo povo. Temos uma aliança muito forte com o governador Ronaldo Caiado. Essa é a nova política: os gestores preocupados em cuidar das pessoas. É a forma de governar do Caiado, e a minha também. Por isso tem rendido tantos frutos”, avaliou Naves.

A comenda Henrique Santillo é direcionada pela indicação dos vereadores e pela Mesa Diretora do Poder Legislativo de Anápolis. A honraria, instituída em 2004, reverencia o médico radicado em Goiás. Destaque na política no Brasil, Santillo ocupou funções como vereador, prefeito, deputado estadual, senador, governador, ministro da Saúde, secretário da Saúde de Goiás e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Ele faleceu em 25 de junho de 2002.

Ainda na cerimônia, receberam a comenda Adenilton Coelho de Souza, Adriano Antônio Avelar, Albenzio Antônio Vento Filho, Álvaro Otávio Dantas Maia, Ana Cláudia Pereira, Carla Brant Sebba Roriz, Célio Antônio da Silveira, Celso Candido de Souza, Daiene Holanda Ferreira, Dídimo de Oliveira Costa, Edson Geraldo Garcia, Eugênio Barbosa Lourenço Dias, Geraldo Braga, José Mário Schreiner, Jossele Clauber César, Karim Nicolas Kozak, Kleiton Carlos Assis Lemos, Lídia Coelho Magalhães Lima, Luís Cláudio da Fonseca Bragança Pinheiro, Marli Eterna de Oliveira, Paulo Henrique Rodrigues Pedro, Roberson Guimarães, Sérgio Fernandes de Moraes, Venceslau Bizinoto, Vitor Hugo de Araújo Almeida, e Washington Cleyber de Oliveira.

Além de homenageados e familiares, participaram do evento o vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido; o deputado federal Adriano do Baldy; os deputados estaduais Amilton Filho e coronel Adailton; a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Carla Santillo; o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Joel Sant’Anna; os presidentes Álvaro Otávio Dantas (Associação Comercial e Industrial de Anápolis – Acia) e Marcos Rodovalho (Rotary Club); o prefeito de Abadiânia, José Diniz; o delegado federal Antônio José dos Santos; o comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Gilbert Alves; além de vereadores e lideranças políticas e religiosas da região.

