Alexandre Baldy, presidente do Progressistas Goiás, acompanhou o governado Ronaldo Caiado na entrega cartões do Mães de Goiás, que ocorreu nesta terça-feira (21), em Alexânia.

Publicado: 21.12.2021

Com a ação, serão beneficiadas 1.337 mulheres chefes de família, com filhos entre zero e seis anos, que vão receber mensalmente o valor de R$ 250. Com a ação, o governo estadual visa garantir a segurança alimentar de milhares de famílias, além de movimentar a economia dos municípios goianos.

Baldy parabenizou o governador e lembrou que esse é um importante recurso para garantir a alimentação e dignidades das famílias mais necessitadas em todo o estado de Goiás. “É muito gratificante ver o olhar de agradecimento dessas mais de mil famílias que vão poder passar um fim de ano mais tranquilo e esperançoso”, completou.

O governador Ronaldo Caiado também lembrou sobre o momento de fim de ano e como é dar novas possibilidades para todas essas mulheres. “Estou satisfeito porque é véspera de Natal. Já pensou como seria a casa dessas mães que têm muitas necessidades e, hoje, tem lá R$ 250 para fazer as compras? O que gratifica o mandato da gente são momentos como este aqui”, declarou.

Além do governador, estevam presentes no evento, o prefeito progressista Allysson Silva, o vice-prefeito Matheus Ramos, os deputados federais Adriano do Baldy e Zé Mário Schreiner, além de vereadores e outras autoridades locais.

