Publicado: 29.12.2021

A Prefeitura de Anápolis começa nesta terça-feira, 28, uma testagem em massa para Covid-19. O local escolhido foi a Praça Bom Jesus e horário é das 8h às 16h. Nesta semana, o trabalho será realizado até quinta-feira, 30, e retorna na segunda-feira, 3, se estendendo inicialmente até o dia 7 de janeiro.

“O prazo pode ser estendido, dependendo da quantidade de testes”, explica a responsável pela Imunização e Epidemiologia no município, Mirlene Garcia.

A testagem trata-se de uma parceria entre os governos federal e estadual com os municípios por meio do Programa Testa Brasil. O objetivo é rastrear pessoas assintomáticas e verificar como está a circulação do vírus entre a população.

O exame utilizado é o Antígeno Nasal pelo método Swab. Em 20 minutos após a coleta, a pessoa testada já fica sabendo do resultado. Para a testagem basta levar documentos pessoais. É importante ressaltar que o exame será feito mediante distribuição de senhas no local.