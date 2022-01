Iniciativa contempla estudantes em situação de vulnerabilidade social, cadastrados no CadÚnico. Inscrição no site da OVG, começa dia 10 e vai até o dia 23 de janeiro. “Hoje o Governo de Goiás tem programas absolutamente técnicos, desenhados para que as oportunidades realmente cheguem a quem mais precisa, de forma justa e transparente”, assegura governador Ronaldo Caiado

Publicado: 05.01.2022

Foto: Aline Cabral

O Governo de Goiás, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), lançou, nesta quarta-feira (05/01), edital de seleção para novos bolsistas do Programa Universitário do Bem (ProBem). Ao todo, 5 mil benefícios serão disponibilizados para estudantes em situação de vulnerabilidade social de todo o Estado.

O edital pode ser acessado no site da OVG (www.ovg.org.br) e as inscrições devem ser realizadas entre os dias 10 e 23 de janeiro. Os estudantes contemplados vão receber o benefício já no primeiro semestre deste ano (2022/1).

O governador Ronaldo Caiado destacou o aprimoramento no processo de seleção para o ProBem. “Hoje, o Governo de Goiás tem programas absolutamente técnicos, desenhados para que as oportunidades realmente cheguem a quem mais precisa, de forma justa e transparente”, pontuou.

Para concorrer à bolsa do ProBem é necessário que o estudante esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possua vaga na Instituição de Ensino Superior (IES). Para esse processo seletivo, a inscrição no CadÚnico precisa ter sido realizada até o dia 12 de dezembro de 2021.

Segundo a presidente de honra da OVG e primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, a utilização do cadastro garante que o benefício seja concedido a pessoas que realmente estão em condição de vulnerabilidade. “Com o CadÚnico asseguramos que o processo seletivo seja mais justo e transparente e, assim, temos a certeza de que o benefício é destinado a quem realmente mais precisa. Por meio da educação, o ProBem tem transformado a vida de milhares de jovens estudantes e suas famílias”, pontuou.

Bolsas

Das 5 mil bolsas ofertadas, mil serão integrais e quatro mil parciais. As bolsas parciais correspondem a 50% do valor da mensalidade limitado a R$ 650. Já as integrais correspondem a 100% do valor da mensalidade limitado a R$ 1.500. As bolsas concedidas aos estudantes que cursam Medicina ou Odontologia têm limites maiores, R$ 2.900 para o benefício parcial e R$ 5.800 para o benefício integral.

De acordo com a diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado, esses valores ajudam a consolidar o programa como uma política não só de acesso à educação superior, mas de permanência. “Ao pensar na realidade de cada estudante, tanto no quesito familiar quanto no curso escolhido, o ProBem consegue transformar a bolsa de estudos em um benefício amplo e eficaz”.

Ao ser contemplado com a bolsa de estudos do ProBem, o estudante passa a contar com acompanhamento socioassistencial e participa do Banco de Oportunidades, que promove, dentre outras ações, a integração ao mundo do trabalho por meio do encaminhamento para vagas de estágios e cursos de aperfeiçoamento, além da participação em ações sociais.

ProBem

O Programa Universitário do Bem tem o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento aos mais vulneráveis, trazendo maior segurança ao processo de seleção, elevando o potencial de redução das desigualdades sociais por meio do acesso ao ensino superior, e promovendo o alinhamento às demandas por mão de obra qualificada no Estado de Goiás.

O ProBem conta, atualmente, com 10 mil beneficiários e está realizando seu segundo processo seletivo, totalmente reformulado a partir de estudos técnicos. Com as mudanças implantadas pela atual gestão, o ProBem garantiu que fossem contemplados estudantes que realmente precisam do benefício. Hoje, a seleção não leva em conta apenas a renda familiar, mas a realidade multidimensional em que a família está inserida.

Dívida Milionária

Em 2019, a atual gestão encontrou uma dívida de mais de R$ 76 milhões referente ao programa do governo anterior. A administração passada deixou de fazer repasses durante oito meses, a 82 faculdades e universidades parceiras do programa.

“Renegociamos uma dívida de R$ 76 milhões deixada pela gestão anterior, da então Bolsa Universitária, e qualificamos as regras para que os jovens tenham todas as condições de concluírem seus estudos”, ressaltou o governador.

Desde então, o Governo de Goiás já pagou quase R$ 69 milhões da dívida, assumindo o compromisso de quitar o valor total ainda neste semestre. Além disso, as mensalidades das bolsas ativas sempre foram mantidas em dia junto às instituições de ensino superior credenciadas, como determina a lei.

Serviço

Assunto: Governo de Goiás e OVG lançam edital para cinco mil novas bolsas do ProBem

Quando: 10 a 23 de janeiro de 2022

Onde: Inscrições no site da OVG (www.ovg.org.br)

Organização das Voluntárias de Goiás – Governo de Goiás