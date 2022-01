Novatos podem se inscrever a partir do dia 17 de janeiro e veteranos até o dia 7

Publicado: 05.01.2022

Foto: Divulgação

Os amantes de dança, artes, música e teatro que ainda não tiveram a oportunidade de participar de cursos voltados para essas modalidades, podem se matricular a partir do dia 17 de janeiro em uma das quatro unidades de ensino artístico da Prefeitura de Anápolis. Já para os veteranos, as inscrições vão até o dia 7 de janeiro.

Sob gestão da Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura, cada um dos locais conta com diferentes aulas em sua grade curricular, em duas delas é obrigatória a realização do teste de aptidão. As vagas contam com programas que atendem desde a faixa etária infantil. Cada uma das particularidades pode ser conferida nas próprias unidades como também por telefone.

Duas das unidades, música e dança, contam com o teste de aptidão antecedendo o sorteio, devido à alta demanda. “São exercícios simples de percepção, mas que fazem a diferença ao identificar os que querem e têm habilidade para ingressar nas escolas”, explica a secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins.

Ela pontua que tal medida busca diminuir a evasão com um dos perfis mais característicos dos que desistem no meio dos cursos, que são crianças e jovens que ingressam somente para atender às expectativas dos pais. “Desta forma aumentamos as chances daqueles que têm o sonho de ingressar, mas não são contemplados com uma vaga”, acrescenta.

“É importante que os interessados entrem em contato com a unidade em que queira ingressar, pois terá a informação específica do curso mais adequado para cada perfil de faixa etária e nivelamento”, explica a diretora de Cultura, Nabyla Carneiro.

Escola de Artes Oswaldo Verano – Informações: 3902-1218

Local: Rua 14 de Julho esquina com Av. Goiás, Centro

Local: Rua 14 de Julho esquina com Av. Goiás, Centro Escola de Dança de Anápolis – Informações: 3902-1340

Local: Rua Barão do Rio Branco, nº 1229, Centro

Local: Rua Barão do Rio Branco, nº 1229, Centro Escola de Música de Anápolis – Informações: 3902-1010

Local: Av. Goiás esquina com Rua 14 de Julho, Centro

Local: Av. Goiás esquina com Rua 14 de Julho, Centro Escola de Teatro de Anápolis – Informações: 3902-1501

Local: Rua Pereira do Lago, Qd: 44, Lt: 13, Bairro Jundiaí