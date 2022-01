Publicado: 06.01.2022

No fim de 2021, a cidade de Anápolis foi beneficiada com cerca de R$5 milhões em recursos voltados para a área de infraestrutura.

Os recursos foram garantidos pelo ex-ministro e atual presidente do Progressistas Goiás, Alexandre Baldy, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional. “Nossa dedicação em Brasília é para que os municípios goianos não sejam esquecidos e possam continuar recebendo recursos, assim como sempre me empenhei enquanto deputado e ministro. São recursos fundamentais para o desenvolvimento e qualidade de vida da população dessas cidades”, destacou Baldy.

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP-GO), vai destinar esse orçamento para pavimentação e drenagem das vias públicas.

Facebook Twitter Google+