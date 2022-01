Moradores agora serão contemplados com vertente do programa Pra Ter Onde Morar, que oferece auxílio financeiro mensal de R$ 350 para locação de imóveis. Atualmente, 27 municípios goianos são beneficiados com iniciativa. Meta é atender 30 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em todo Estado

Publicado: 24.01.2022

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), abre inscrições do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social para moradores de Anápolis, terceiro município mais populoso do Estado. No total, serão oferecidos nesta etapa benefícios para 1.000 famílias anapolinas. O recurso mensal de R$ 350 será concedido por 18 meses, mas pode ser prorrogado por igual período caso as famílias não consigam evoluir em sua situação socioeconômica. O programa prioriza pessoas com vulnerabilidade socioeconômica, estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem).

O presidente da Agehab, Pedro Sales, destaca que, com responsabilidade e empenho, o programa já alcança 27 municípios de Goiás em pouco mais de um mês de execução. “Estamos ampliando o atendimento aos municípios. Já atendemos os três mais populosos do Estado – Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. Além disso, estamos focados no Entorno do DF, que possui uma população que necessita do auxílio, e também nos municípios atingidos pelas chuvas”, explica. “Seguimos com responsabilidade, mas também com a determinação do governador Ronaldo Caiado de chegar às pessoas que precisam do apoio do governo neste momento”, completa o presidente da Agehab.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.agehab.go.gov.br. Os interessados devem posteriormente, quando convocados, comprovar que se encaixam nos requisitos do programa. As solicitações serão analisadas por ordem cronológica de entrada no sistema da Agehab. Um dos principais documentos é o Cadastro Único (CadÚnico) do município de moradia, que deve ser tirado ou renovado em um Centro de Referência em Assistência Social (Cras) mais próximo de casa. Os selecionados receberão o benefício mensal por 18 meses, prorrogáveis por mais 18 meses caso haja avaliação social por parte da equipe técnica da Agehab de necessidade de estender o prazo.

Além do CadÚnico atualizado no município, outros requisitos para pleitear a participação no programa são o superendividamento; ser pessoa e/ou família em vulnerabilidade socioeconômica; ter mais de 18 anos ou ser emancipado; e morar no município por, no mínimo, três anos. Alguns grupos são prioritários, como idosos, pessoas com deficiência e vítimas de violência doméstica. Também podem participar estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem). Como todos os outros candidatos, estudantes devem estar enquadrados nos requisitos básicos.

Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social

Nova linha de atendimento à população de baixa renda, o Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social é uma iniciativa que visa combater a falta de moradias de maneira emergencial, com subsídio para locação de imóveis. O objetivo é atender até 30 mil famílias goianas com recursos disponibilizados do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege).

Os contemplados serão acompanhados periodicamente pela equipe de atendimento social da Agehab. A proposta do Governo de Goiás é subsidiar locação de imóveis até que as famílias melhorem suas condições financeiras ou estejam aptas a receber a moradia definitiva – caso a situação delas permaneça dentro dos critérios de déficit habitacional e moradia de interesse social.

Serviço

Assunto: Inscrições do Aluguel Social em Anápolis

Quando: Abertas por tempo indeterminado

Onde: No site www.agehab.go.gov.br

Quem pode participar?

Pessoas e famílias com vulnerabilidade socioeconômica;

Estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG);

Beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem).

Critérios gerais

Inscrição no CadÚnico no município do aluguel

Ser maior de 18 anos ou emancipado

Domicílio em município do aluguel de no mínimo 3 anos

Requisitos específicos (Necessário atender ao menos um. Obrigatória comprovação com documento)

Situação de moradia improvisada

Ter perdido o financiamento imobiliário em virtude do não pagamento das parcelas

Utilizar valor igual ou superior a 50% da renda ao custeio de aluguel ou estar com 75% da renda comprometida com endividamento

Portador de deficiência ou tenha no núcleo familiar pessoa com deficiência – PCD

Vítima de violência doméstica e familiar ou assistida por medida protetiva

Família monoparental (somente pai ou mãe)

Idoso

Estudante universitário da UEG ou beneficiário do ProBem (frequência mínima de 75%)

Ter renda familiar comprometida com dívidas formais, comprovado por pesquisa o SPC/SERASA

Ser destinatário que tenha pleiteado a doação de imóvel de programa habitacional no Estado de Goiás com pedido pendente de apreciação

Estar cadastrado em programas sociais do Estado de Goiás