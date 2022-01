Recursos são da Fundação da Companhia Siderúrgica Nacional

Publicado: 25.01.2022

O ex-governador Marconi Perillo esteve nesta segunda-feira, dia 24, na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, para o repasse de quase R$ 2 milhões à fundação. Os recursos foram doados pela Fundação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), onde Marconi trabalha atualmente, e o ex-governador representou o presidente Benjamin Steinbruch na entrega dos recursos. Outras três entidades, em Goiânia e em Aparecida de Goiânia, também receberam doações da segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil.

Os recursos serão destinados para o Fundo do Idoso, que irão contribuir diretamente no funcionamento da UTI geriátrica, na oferta de serviço de oncologia e realização de cirurgias, e para o Fundo da Criança, para a manutenção do atendimento da emergência obstétrica e do funcionamento de toda a estrutura de salas de parto e da UTI neonatal pediátrica.

Diretor geral da Santa Casa de Anápolis, padre Clayton Bergamo agradeceu a doação e frisou que Marconi, ao tomar conhecimento da necessidade de aquisição de equipamentos, se dispôs a ajudar e apoiar na estruturação do Departamento de Projetos. “E depois ajudou, junto aos conselhos municipais, com o Fundo do idoso e o Fundo da Criança, que resultou em uma ajuda gigante que vai garantir o funcionamento das UTIs neonatal e infantil, emergência obstétrica e atendimento de oncologia. Muito mais do que um equipamento, essa ajuda vai garantir o funcionamento do hospital”, comemorou. Em 2021, mais de 300 crianças foram salvas graças à UTI neonatal da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis.

“Agradeço e reconheço o trabalho e empenho do padre Clayton. Conversamos muito sobre a situação do hospital e a necessidade de aporte de recursos para que vidas continuem sendo salvas”, afirma Marconi, ao lembrar que frequentou a unidade por três décadas, tanto acompanhado de seu mentor, Henrique Santillo, como deputado, senador e governador de Goiás.

“A política é um instrumento que você usa para transformar a vida das pessoas para melhor, dar oportunidade aos que precisam. Por isso vale a pena a política. E, mesmo não tendo um mandato, se estou onde estou hoje, é pela política. E, por conta disso, estou aqui, representando todos da CSN, neste momento de ajudar, fazer o bem”, comemorou Marconi.

Ao final da solenidade, o ex-governador foi homenageado com uma lembrança que leva a imagem de São Francisco de Assis, criada em comemoração aos 75 anos de funcionamento.

Para que outras entidades possam também receber doações, Marconi explica que é preciso atender a todos os critérios exigidos pela Fundação CSN e, acima de tudo, “ter perseverança, determinação e resiliência para enfrentar os desafios burocráticos e vencê-los. Estamos à disposição”, pontuou.

À noite, o ex-governador fez um registro, em seus perfis nas redes sociais:

Começamos a semana com o coração quentinho por continuar a ajudar quem precisa. Retornei hoje à Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, onde frequentei por três décadas, seja acompanhando meu mentor, Henrique Santillo, seja como deputado, senador e governador de nosso Estado, para representar a Fundação CSN, onde trabalho há três anos, em São Paulo, que fez a doação de quase R$ 2 milhões por meio de sua fundação.

Os recursos são destinados para o Fundo do Idoso, para auxiliar diretamente no funcionamento da UTI geriátrica, na oferta de serviço de oncologia e realização de cirurgia, e para o Fundo da Criança, com manutenção do atendimento da emergência obstétrica e do funcionamento de toda a estrutura de salas de parto e da UTI neonatal pediátrica.

Agradeço e reconheço o trabalho e empenho do padre Clayton Bergamo, diretor geral da Santa Casa de Anápolis, para atender aos requisitos da Fundação CSN. Conversamos muito sobre a situação do hospital e a necessidade de aporte de recursos para que vidas continuem sendo salvas. É preciso ter perseverança, determinação e resiliência para enfrentar desafios e vencê-los. Outras três entidades, em Goiânia e em Aparecida, também foram contempladas com a doação de recursos para que continuem com serviços e atendimentos à população.

Obrigado, padre Clayton, pela lembrança com a imagem de São Francisco de Assis. A política é um instrumento que se usa para transformar a vida das pessoas para melhor, oferecer oportunidade aos que precisam, mesmo não tendo um mandato.