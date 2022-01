Para participar do programa, basta se cadastrar no site da Secretaria da Economia e depois exigir nota fiscal nas compras informando o CPF. Além do desconto de 5% a 10% no IPVA, os contribuintes que se cadastraram no programa, e exigem a nota fiscal na hora da compra, podem participar de sorteios mensais

Publicado: 25.01.2022

Cerca de 500 mil pessoas vão ter desconto de até 10% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) devido ao programa Nota Fiscal Goiana. De acordo com o coordenador da Nota Fiscal da Secretaria da Economia, Leandro de Paula, os sorteios do programa estavam suspensos desde 2019 e retornaram em junho de 2021; já o desconto do IPVA sempre continuou. “Com a retomada do programa, teve uma maior procura e a gente vê que 20% mais pessoas ganharam desconto no IPVA em relação ao ano anterior”, afirmou.

Além do desconto de 5% a 10% no IPVA, os contribuintes que se cadastraram no programa, e exigem a nota fiscal na hora da compra, podem participar de sorteios mensais. A Pasta gera bilhetes para que ele concorra a sorteios mensais de R$ 200 mil. No final do ano é realizado sorteio de R$ 700 mil. E todo o mês, na terceira semana do mês, a Secretaria da Economia faz a pontuação dos documentos fiscais e já vai calculando o desconto no IPVA válido para o ano seguinte.

Benefício

O engenheiro ambiental Vinícius Barbara disse que se cadastrou logo quando o programa Nota Fiscal Goiana foi lançado e já teve desconto no IPVA. “Estou me aproveitando desse benefício“, reforçou. O programa Nota Fiscal Goiana tem o objetivo de controlar a situação fiscal do setor comercial do Estado e combater a sonegação fiscal. Para participar, basta o contribuinte se cadastrar uma vez no site da Secretaria de Economia (www.economia.go.gov.br) e depois exigir a nota fiscal com CPF toda vez que fizer uma compra.

Leandro de Paulo destacou que o objetivo do programa é conscientizar o cidadão para que ele peça a nota fiscal. Lembrou que o consumidor final é quem paga o imposto. Assim, ao pedir o documento fiscal, ele garante que o imposto que pagou retorne aos cofres públicos para melhorar a prestação de serviços realizada pelo Governo do Estado.

Fonte: ABC Digital