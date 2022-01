A partir desta segunda (24) a Secult divulga diariamente a lista de proponentes da Lei Aldir Blanc 2021 que tiveram seus pagamentos retornados pela terceira vez pelo banco. Entre áreas contempladas estão projetos de artes visuais, artesanato, arte feminina, circo, cultura kalunga e quilombola, além de propostas focadas nas tradições e no saber goiano

A partir desta segunda-feira (24/01) a Secult Goiás divulgará diariamente a lista de proponentes da Lei Aldir Blanc 2021 que tiveram seus pagamentos retornados pela terceira vez pelo banco. Confira se sua inscrição está nesta relação e preencha o link aqui com uma nova conta com limite ou compatível ou corrija as informações anteriores.

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), abriu as inscrições para o processo seletivo de projetos culturais para a captação de recursos da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. Foram disponibilizados cerca de R$ 50 milhões, divididos em 20 novos editais.

O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado em junho de 2021, no Palácio das Esmeraldas. “O setor da Cultura foi o mais penalizado por essa pandemia. Peço a participação de todos para que possamos distribuir de maneira equitativa aos segmentos culturais”, disse Caiado.

São contempladas as áreas de artes visuais, artesanato, audiovisual, arte feminina, pontos de cultura, circo, cultura popular, cultura kalunga e quilombola, crianças e adolescentes, dança, fomento à bibliotecas comunitárias e museus, festivais, direitos humanos, hip hop, letras, teatro e música. Projetos focados nas tradições, no saber goiano e também na trajetória da cultura do nosso povo também estão inclusos.

