Publicado: 26.01.2022

A Plataforma Expresso (expresso.go.gov.br) passa a contar com o Painel do Cidadão, um novo recurso em que o cidadão tem uma visão de todos os serviços públicos estaduais utilizados por ele. O painel tem a dinâmica de apresentar dados conforme o perfil do usuário, de forma individualizada, facilitando ainda mais o processo de informação.

O acesso é aberto automaticamente após o login (entrar com o Gov.br) e está disponível também no menu de Usuário na opção “Painel do Cidadão”. A ferramenta mostra, por exemplo, informações sobre sua conta na Saneago com histórico de consumo, faturas pagas e em aberto, ou próximas ao vencimento e emissão de segunda via de contas, entre outros dados.

“Este novo recurso vem ao encontro dos principais objetivos do Expresso, que é a simplificação dos serviços públicos, uso facilitado e o protagonismo do cidadão no acesso aos seus dados e acompanhamento de suas demandas”, ressalta o gerente de Governo Digital da Subsecretaria de Tecnologia da Informação, ligada à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, Fabiano Ribeiro Bueno.

O cidadão também tem disponíveis informações como agendamentos de atendimentos no Vapt Vupt; informações da CNH, como pontuação e vencimento, dados de veículo como multas, vencimento e valor de IPVA; pontuação no Programa Nota Fiscal Goiana, percentual de desconto já alcançado para o próximo IPVA (bilhetômetro); dados sobre débitos junto à Secretaria de Estado da Economia, indicadores; para os usuários do Ipasgo é possível emitir boletos e consultar contribuição para Imposto de Renda, entre outros.

Hoje, o Expresso oferece mais de 100 serviços totalmente digitais. A meta é alcançar a digitalização de mais de 600 serviços. Para isso, as secretarias de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e da Administração (Sead) têm atuado em oficinas e reuniões com os diferentes órgãos governamentais visando a transformação do que é ofertado aos cidadãos; o intuito é possibilitar que esses atendimentos possam ser totalmente digitalizados.

Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi)