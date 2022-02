O procedimento para emissão de 2ª via digital da fatura da Saneago ficou ainda mais fácil e seguro. O serviço agora também está disponível em todos os canais de atendimento da Empresa

Publicado: 31.01.2022

Caso o cliente da Saneago precise da segunda via da fatura dos serviços prestados pela Companhia, o procedimento para emiti-la ficou ainda mais fácil e seguro, é o que garante a Companhia de Abastecimento. O serviço agora está disponível em todos os canais de atendimento da Empresa. Basta ter em mãos o número da conta e o CPF do titular. A ferramenta permite ainda que o cliente consulte os débitos pendentes, antes de imprimir o documento.

No site, no alto da página inicial, há uma barra de acesso rápido. Com um clique, aparecerá o espaço para que o usuário possa digitar os dados da conta e as faturas em aberto ficarão disponíveis para seleção. Basta escolher a fatura individualmente ou agrupada. Nesse caso, todas as faturas serão emitidas em um só documento, que estará pronto para impressão. Tudo isso, em menos de um minuto. Ainda no site, caso prefira que o documento seja enviado por e-mail, a segunda via pode ser solicitada via chat ou agência virtual.

Os clientes podem solicitar a segunda via digital também nas páginas oficiais da Saneago nas redes sociais (Instagram, Facebook e Twitter). Basta enviar uma solicitação, via mensagem privada, e um dos atendentes, após conferir os dados da titularidade, encaminhará a fatura para o e-mail informado. O serviço também está disponível, gratuitamente, pelo telefone 0800 645 0115 e pelo whatsapp (62) 3269-9115. É só informar um e-mail para envio da segunda via da fatura, que chega em formato pdf.

Dessa forma, através da Internet, a Saneago torna mais simples e rápida a emissão do documento e o cliente não precisa deslocar-se até uma unidade de atendimento presencial. Além de economizar tempo, outra vantagem do serviço pelo site é que a emissão da fatura fica isenta de cobrança, enquanto a segunda via emitida nas unidades presenciais, como no Vapt Vupt, tem custo de R$ 3,61.

Em breve, a Saneago estará disponibilizando ao cliente a opção de receber, mensalmente, a fatura da conta de água também pelo e-mail, além do sistema tradicional via papel entregue em casa pelo leiturista.

Fonte: Saneago – Governo de Goiás