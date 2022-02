Levantamento do Procon Anápolis entre os dias 25 e 26 de janeiro considerou a venda de combustíveis em dez postos

Publicado: 01.02.2022

A diferença de centavos no preço do litro do combustível entre um posto e outro pode se tornar uma economia expressiva no bolso do consumidor. Pesquisa do Procon Anápolis realizada nos dias 25 e 26 de janeiro em dez estabelecimentos da cidade mostra que, dependendo de onde abastece, o motorista pode poupar R$ 20,30 na hora de completar o tanque. A gasolina comum foi encontrada de R$ 6,490 a R$ 6,896, com preço médio de R$ 6,742.

No caso do etanol, a variação foi de R$ 4,450 a R$ 4,999 (12,34%) entre o maior e o menor preço pesquisado. Já o diesel comum oscilou entre R$ 5,390 e R$ 5,599, e na mesma hipótese de se encher um tanque de 50 litros, a economia pode chegar a R$ 10,45 – o que corresponde a quase dois litros a mais do produto.

O levantamento do Procon também analisa os preços da gasolina aditivada e do diesel S-10. Para consultar a pesquisa completa e o relatório técnico, basta acessar https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.

Facebook Twitter Google+