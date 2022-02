Com entrega simultânea de maquinários em oito cidades na próxima quarta-feira (2/2), programa executado pela Goinfra dá início à recuperação de vicinais não pavimentadas, beneficiando escoamento da produção, acesso a distritos, assentamentos e escolas rurais, além de maior segurança ao transporte escolar

Publicado: 01.02.2022

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), lança na próxima quarta-feira (2/2) o programa Patrulhas Mecânicas Regionais, com disponibilização de maquinários, operadores e todo suprimento necessário para a execução de serviços de melhorias viárias em estradas municipais que ficam na zona rural. As primeiras cidades contempladas são Niquelândia, Campos Belos, Quirinópolis, Jataí, Pirenópolis, Caldas Novas, Faina e São Miguel do Araguaia, com entregas simultâneas dos equipamentos ao longo do dia. A previsão é investir R$ 160 milhões do Tesouro Estadual na manutenção de vicinais não pavimentadas nos próximos três anos.

Em Jataí e Quirinópolis, a partir das 9h, as solenidades são comandadas pelo governador Ronaldo Caiado, que ainda fará a inauguração da recuperação asfáltica da GO-206, no trecho entre Quirinópolis, Gouvelândia e Inaciolândia. Em Niquelândia e Campos Belos, também a partir das 9h, o presidente da agência, Pedro Sales, faz a entrega das patrulhas aos municípios. Ao longo do dia, representantes do Governo de Goiás participam da disponibilização do maquinário para Faina, São Miguel do Araguaia, Caldas Novas e Pirenópolis.

As patrulhas

Dentro do novo programa da Goinfra, o território do Estado foi dividido em quatro lotes ou regiões, que terão duas cidades-base e duas equipes de Patrulha Mecânica Regional disponíveis para atender aos municípios que pertencem àquela localidade. As cidades-base são o ponto de chegada/partida das equipes, que se deslocam para a execução de obras em vias apontadas por cada prefeitura.

A primeira região abrange 63 municípios (cidades-base são Araguapaz e Porangatu), segunda região contempla 28 municípios (cidades-base são Teresina de Goiás e São João D´Aliança), terceira região atende a 72 municípios (cidades-base são Mineiros e Rio Verde), e quarta região alcança 83 municípios (cidades-base são Anápolis e Caldas Novas).

Cada patrulha é composta por operadores, 14 máquinas locadas pelo Estado, incluindo todo o serviço de manutenção dos equipamentos e combustível. São quatro caminhões caçamba basculante truck, dois caminhões caçamba basculante toco, dois motoniveladoras, um cavalo mecânico de dois eixos com prancha de três eixos, um rolo compactador pé de carneiro, uma escavadeira hidráulica, um caminhão truck pipa, um trator de pneus tração com grade aradora e uma pá carregadeira com retroescavadeira.

A partir dos convênios celebrados entre a Goinfra e os municípios, o Governo de Goiás executará os serviços nas vias vicinais indicadas pelas prefeituras. Terminada a manutenção em uma cidade, as equipes seguem para a próxima a ser atendida naquela regional. Ao longo dos três anos do contrato celebrado pela agência para o programa, os municípios goianos receberão os maquinários do Estado rotineiramente.

Serviço

Governo de Goiás lança Patrulhas Mecânicas Regionais

*Data: Quinta-feira (2/2)

Locais e horários

9h – Em Jataí: Centro Cultural e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia (Avenida Professor Izaltino Gonçalves, nº 1.138 a 1.148)

9h – Em Niquelândia: Pátio da Prefeitura (Avenida Brasil, s/n)

9h – Em Pirenópolis: Câmara Municipal de Pirenópolis (Avenida Neco Mendonça, s/n, anexo ao terminal rodoviário, Centro)

9h – Em Faina: Ginásio de Esportes Benedito C. da Silva (Rua Doze, nº 2 Faina)

14h – Em Campos Belos: Praça João Batista Cordeiro, nº 1, Centro (em frente à Prefeitura)

14h – Em São Miguel do Araguaia: Pátio da Prefeitura (Avenida José Pereira do Nascimento, Setor Oeste)

15h – Em Quirinópolis: Prefeitura (Avenida Pastor Zetil)

15h – Em Caldas Novas: Ginásio Agostinho Gonzaga (Rua Doutor Ciro Palmerston)

Fonte: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra)