Serviço funciona diariamente, a partir das 10h, podendo durar até 22h, enquanto houver senhas

Publicado: 03.02.2022

Foto: Bruno Velasco

Nas duas primeiras semanas de testagem para pessoas com suspeita de Covid-19 em um único ponto – o Ginásio Internacional Newton de Faria –, o município de Anápolis atendeu quase 14 mil cidadãos que buscavam a rede exclusivamente para confirmar se estavam com a doença. A decisão de unificar o serviço em um novo local surgiu como estratégia da administração para resolver o gargalo nas unidades básicas de saúde e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, que vinha registrando aumento expressivo na demanda.

“Estamos atingindo o nosso objetivo de desafogar a UPA, direcionando os casos positivos para unidades de atendimento exclusivo às síndromes gripais, que foram ampliadas para melhorar o atendimento à população de maneira geral”, pontua o secretário municipal de Saúde, Júlio César Spíndola, observando que o atendimento ocorre todos os dias, inclusive aos fins de semana, a partir das 10h, mas sujeito à disponibilidade de senhas. O trabalho das equipes pode se estender até as 22h.

Do total de 13.747 pessoas testadas, 3.198 foram positivadas e encaminhadas para as unidades exclusivas: Bairro de Lourdes, São José, Vila União, Vila Norte, Arco-Íris e São Carlos. Os casos moderados devem procurar a unidade de saúde do Parque Iracema (adultos) e a UPA Pediátrica (crianças). “São distribuídas mil senhas por dia e a procura tem sido alta”, frisa o secretário. A testagem em local único é uma medida desenvolvida, a princípio, com duração de 30 dias. O paciente deve apresentar documentos pessoais e obtém o resultado em mais ou menos 15 minutos.