Publicado: 07.02.2022

O presidente do Progressistas Goiás, Alexandre Baldy, organizou e participou nesta segunda-feira (07) de reunião com o ministro-chefe da Casa Civil e presidente nacional da sigla, Ciro Nogueira, junto com prefeitos e parlamentares do partido. O objetivo do encontro foi garantir espaço e recursos federais para as demandas dos gestores municipais, além de conversas sobre a expansão da legenda e as eleições de 2022.

O encontro ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília. Na ocasião, os 22 prefeitos progressistas presentes levaram solicitações regionais para o ministro, que atualmente comanda a pasta tem a palavra final sobre o Orçamento da União.

Durante a conversa, Ciro reiterou o compromisso de garantir recursos para os municípios e a importância da reunião organizada por Baldy. “Podem ter toda a certeza que eu quero saber quais ações que a gente pode priorizar. Aqui o nosso Baldy pode trazer município por município e quais são ações que o governo federal pode ajudar isso no ministério”, declarou.

Entre os gestores presentes estavam Edmilson (Santa Fe de Goiás); Zé Diniz (Abadiânia); Zezinho (Goiatuba); Fábio (Cidade Ocidental); Allysson (Alexânia); Dr. Geraldo (Silvânia); Roberto Naves (Anápolis); Dr. Frank (Palminópolis); Azaide (São Miguel do Araguaia); Adna (Guaraita); Nárcia Kelly (Bela Vista); Cirinha (Montevidiu do Norte); Gilber (Rianápolis); Nei Canela (Uruana); Claudiomar (Acreúna); Tárcio (Serranópolis); Nivaldo (Pirenópolis); Kleber (Santo Antônio de Goiás); Dr. Geraldo (Cachoeira de Goiás); Adriano Peixoto (Jesúpolis); Zé Antônio (Campo Alegre de Goiás) e José Ribeiro (Nova Iguaçu).

Eleições 2022

As perspectivas para as eleições de 2022 também estiveram em pauta. Além da Alexandre Baldy, pré-candidato ao Senado Federal, os deputados federais Adriano do Baldy e Professor Alcides participaram da reunião e apresentaram a visão do novo ano eleitoral para o presidente Ciro Nogueira.

O ministro elogiou o trabalho que Baldy tem feito em Goiás, tanto na expansão da sigla dentro do estado, como na garantia de recursos aos prefeitos e gestores.

“Hoje, Baldy comanda o principal projeto da sigla que é a expansão partidária dentro dos estados. Podem ter toda certeza que estamos bastante satisfeitos com a expansão que o partido teve no estado de Goiás”, disse Nogueira.

Ele completou: “Podem contar com meu engajamento, minha torcida e minha luta para que esse projeto se torne viável. Não tenha dúvidas que será uma prioridade do Progressistas nacional é a pré-candidatura do Baldy. Isso vocês podem ter toda a certeza que nós vamos até o fim para que ela se torne viável e vencedora”.

Balanço

Para os presentes, a reunião de lideranças e prefeitos teve um saldo extremamente positivo. O deputado federal Adriano do Baldy comentou sobre a dedicação e ânimo do ministro Nogueira em relação aos projetos deste ano. “Saímos muito satisfeitos desse encontro e com muita força de vontade para poder entregar esses recursos aos nossos prefeitos e fazer uma bela campanha vencedora neste ano”, declarou.

Professor Alcides destacou o papel do diálogo entre a sigla nacional e regional e da entrega de recursos para os municípios. “Quero parabenizar nosso presidente Ciro Nogueira e o presidente regional Alexandre Baldy. É uma honra fazer parte de um partido que têm pessoas tão comprometidas em entregar um bom serviço para nossa população”, finalizou.

Já Alexandre Baldy agradeceu ao apoio do ministro e lembrou que o ano será de muito trabalho: “Saio dessa reunião com muito entusiasmo e cheio de energia para enfrentar os desafios de 2022. Nosso objetivo sempre foi levar os melhores recursos e serviços para os goianos, e isso só ocorre quando há um bom diálogo entre municípios e governo federal. É gratificante poder participar desse momento e ter o apoio de um grande líder como Ciro Nogueira em nosso projeto.