Publicado: 08.02.2022

O Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), abriu, no sábado (5/2), edital de processo seletivo destinado à contratação de profissionais de cargo de assistência à saúde e administrativos, além de formação de cadastro de reserva. Ao todo, são ofertadas 1.042 vagas para início imediato.

As inscrições se estendem até a próxima quarta-feira (09/02). Os interessados podem procurar o site do Hugo: www.hugo.org.br, na aba processo seletivo, ou acessarem diretamente o link https://hugo.org.br/processoseletivo/. A contratação será conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 7,2 mil para os cargos de níveis fundamental, médio e superior.

O processo seletivo será realizado em três etapas: a primeira com triagem curricular, a segunda com prova de conhecimentos gerais e a última com avaliação psicolaboral. Os requisitos para inscrição estão no Edital, que deve ser lido por todos os candidatos.

