Outra medida será aplicação de vacina contra Covid em algumas escolas da rede municipal

Publicado: 08.02.2022

Foto: Bruno Velasco

Para alcançar ainda mais crianças de 5 a 11 anos com a vacina contra a Covid-19, a Prefeitura de Anápolis abre nesta segunda-feira, 7, mais três postos de vacinação com o imunizante pediátrico da Pfizer: unidades Vivian Parque e Adriana Parque, das 8h às 16h, e unidade do Filostro Machado, das 8h às 21h. Agora, são cinco locais com a Pfizer e onze com a CoronaVac (veja relação abaixo).

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e dar mais opções aos pais e responsáveis. Até o momento, 4.871 crianças de 5 a 11 anos foram imunizadas e a Prefeitura busca alternativas para aumentar esse número. “Estamos traçando estratégias para imunizar ainda mais crianças e também facilitar o acesso de pais ou responsáveis que muitas vezes trabalham o dia todo e não têm como ir ao postinho”, pontua o prefeito Roberto Naves.

Outra ação que será definida ainda nesta semana é a disponibilidade de vacinação nas escolas. Cinco unidades já estão sendo preparadas para esta finalidade, ressaltando que a imunização só será feita na presença e com consentimento de pais ou responsáveis.

Para a imunização, basta os pais ou responsáveis cadastrarem a criança no site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar, se dirigir a um dos locais com documentos em mãos. Lembrando que continua a aplicação da primeira dose, segunda e reforço para os demais grupos, conforme o imunizante. Para quem tomou Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca, o intervalo do reforço é de quatro meses. Já quem se imunizou com a Janssen, deve receber a nova dose no período de dois a seis meses após a dose única.

Também está sendo aplicada a quarta dose da vacina em pessoas com alto grau de imunossupressão, com intervalo de quatro meses após terem recebido a dose de reforço. Podem ser imunizadas pessoas com doenças autoinflamatórias, pacientes em hemodiálise e com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, que tenham imunodeficiência primária grave, que estejam fazendo quimioterapia ou radioterapia para tratamento de câncer, transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas que estejam fazendo o uso de drogas imunossupressoras, pessoas vivendo com HIV/Aids e pessoas que fazem o uso de corticóides em doses igual ou maior que 20 mg/dia de prednisona ou o equivalente por 14 dias ou mais.

Confira os locais de vacinação por imunizantes e grupos:

Pfizer Pediátrica

Grupos:

Crianças de 5 a 11 anos.

8h às 16h (distribuição de senha por turno):

Munir Calixto

Adriana Parque

Vivian Parque

8h às 19h (distribuição de senha por turno):

UniEvangélica

8h às 21h (distribuição de senha por turno):

Filostro Machado

CoronaVac (Crianças)

Grupos:

Crianças com idade entre 6 e 11 anos, exceto imunossuprimidas

8h às 21h (distribuição de senha por turno. Noturno às 18h):

Recanto do Sol

Vila União

8h às 16h (distribuição de senha por turno):

Alexandrina

Santa Izabel

Calixtolândia

Jardim Guanabara

Santa Maria de Nazareth

Jardim Suíço

Vila Formosa

Vila Fabril

Vila Esperança

Janssen

Grupos:

Pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante entre dois e seis meses atrás.

8h às 21h (distribuição de senha por turno. Noturno às 18h):

Vila União

8h às 16h (distribuição de senha por turno):

Jardim Suíço

João Luiz de Oliveira

JK

Pfizer

Grupos:

Adolescentes de 12 a 17 anos (com ou sem comorbidades), pessoas com idade acima de 18 anos, gestantes, puérperas, dose de reforço (idosos acima de 60 anos, pessoas com alto grau de imunossupressão e profissionais de saúde) e segunda dose

8h às 21h (distribuição de senha por turno. Noturno às 18h):

Anexo Itamaraty

Bairro de Lourdes

8h às 16h (distribuição de senha por turno):

Arco-Íris

Arco Verde

São José

Parque dos Pirineus

CoronaVac (Adultos)

Grupos:

Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e segunda dose

8h às 21h (distribuição de senha por turno. Noturno às 18h):

Vila União

8h às 16h (distribuição de senha por turno):

Alexandrina

Santa Izabel

Calixtolândia

Jardim Guanabara

Santa Maria de Nazareth

Calixtópolis

Jardim Suíço

São Lourenço

Vila Formosa

Vila Fabril

Vila Esperança

AstraZeneca

Grupos:

Segunda dose

8h às 21h (distribuição de senha por turno. Noturno às 18h):

Bandeiras

Recanto do Sol

8h às 16h (distribuição de senha por turno):

João Luiz de Oliveira

JK