Até a próxima semana, cinco bairros serão atendidos pelas equipes da CMTT

Publicado: 11.02.2022

Para promover segurança e prevenção a possíveis acidentes, a Companhia Municipal de Trânsito, Transportes e Serviços Urbanos (CMTT) intensificou a revitalização das sinalizações horizontais e verticais de ruas e avenidas de Anápolis. Até a próxima semana, os bairros Arco Íris, Jamil Miguel (1ª e 2ª Etapa), JK Nova Capital, Jundiaí e Vivian Parque recebem o serviço.

O diretor de Trânsito e Transporte, Igor Lino Siqueira, explica que é realizado um estudo para a implementação de sinalização nas vias. “As equipes de sinalização fazem a revitalização, a implantação ou a correção de sinalização vertical e horizontal. Para isso, é realizada uma vistoria no local para identificar os elementos técnicos da via quanto a qualidade da sinalização e as condições para implementação. Após a aprovação, é desenvolvido um projeto e encaminhado para a equipe de execução.”

Para o presidente da CMTT, Fernando Cunha, a sinalização garante um trânsito mais organizado e seguro. “Além dos trechos que são monitorados pela Companhia, estamos atendendo à solicitação da população em vários locais”, explica.

São quatro equipes responsáveis por atender as demandas no período diurno e duas no noturno. Para solicitar o serviço basta entrar em contato pelo 156 ou pelo aplicativo Mais Anápolis.