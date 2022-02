Exposição traz 74 fotos de momentos históricos da vida de um dos maiores nomes da política goiana. Nesta semana, as filhas do ex-prefeito visitaram a exposição e se emocionaram com as fotografias. A exposição segue aberta ao público, com entrada gratuita

Publicado: 11.02.2022

Foto: Secult

A mostra em homenagem ao ex-prefeito Iris Rezende traz fotos e fatos da trajetória de um dos maiores líderes políticos do Brasil. A visitação acontece na sala Belkiss Spencière, de segunda a sexta, das 9 às 18h, com entrada gratuita.

Na tarde de terça-feira, 8, Ana Paula e Adriana, filhas de Iris, compareceram ao Marietta Telles para conferir a exposição. Elas se emocionaram com os painéis que contém momentos marcantes da vida do pai. “Eu já me emocionei logo que entrei aqui. Eu falo que a presença do meu pai ainda é muito forte nas nossas vidas. Então todas as fotos me emocionaram porque cada uma conta um pedaço da história dele, uma história que é tão linda e que acho que deve ser contada”, destaca Ana Paula.

Na ocasião, Ana Paula e Adriana também conheceram o processo de restauração de fotos e documentos históricos desenvolvido pela equipe do Museu da Imagem e do Som. Os servidores do museu se colocaram à disposição para trabalhar na salvaguarda de arquivos de Iris, contribuindo assim para a consolidação da memória do trabalho desenvolvido pelo político. Ana Paula ressalta que o museu tem um papel importante ao promover a exposição. “É a forma de se preservar uma história que é tão bonita e que vai servir de exemplo para novas gerações. Isso aqui eterniza tudo que ele fez, tudo que ele lutou”.

O ex-governador nasceu em Cristianópolis (GO), em 1933. Na década de 1940 mudou-se com a família para Goiânia. Formou-se em Direito e ingressou na política nos anos 1950. Teve presença marcante na vida política do Estado e marcou seu nome como uma das principais dirigentes políticos do MDB. Iris Rezende morreu aos 87 anos em 09 de novembro deste ano, em São Paulo, após complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), quase um ano após encerrar a carreira de 62 anos de vida pública. Ao longo de mais de seis décadas dedicadas à vida pública, ocupou cargos de vereador, deputado estadual, prefeito, senador e governador. Também foi ministro da Agricultura no governo de José Sarney e da Justiça, na presidência de Fernando Henrique Cardoso.

Serviço:

Exposição: Iris – Uma história de amor por Goiás

Local: Sala Belkiss Spencièri, Centro Cultural Marietta Telles (Praça Cívica, Centro).

Entrada gratuita

A visitação é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Para mais informações e agendamentos de grupos, pode-se entrar em contato pelo (62) 3201-4625 ou pelo e-mail mis.cultura@goias.gov.br.

Fonte: Secretaria de Cultura (Secult)