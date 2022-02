Lançamento mundial será em 11 de março, pelo selo Naxos. “O mundo vai poder ver que, finalmente, Goiás tem uma orquestra de qualidade internacional”, afirma o maestro Neil Thomson. A divulgação do CD é o primeiro projeto da OFG desde que a orquestra foi incorporada pelo projeto da Escola do Futuro em Artes Basileu França

Publicado: 11.02.2022

O lançamento mundial do CD gravado pela Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) com duas sinfonias completas do compositor Claudio Santoro será em 11 de março. A gravadora Naxos já colocou em seu site a capa e contracapa do disco, além do repertório. No próximo mês, as músicas, sob regência do maestro Neil Thomson, serão disponibilizadas para compra ou apenas audição pelo público.

O CD faz parte do Projeto Brasil em Concerto, do Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores), que gravará aproximadamente 100 obras sinfônicas brasileiras dos séculos 19, 20 e 21 para divulgação no exterior – muitas em primeira gravação mundial. “O mundo vai poder ver que, finalmente, Goiás tem uma orquestra de qualidade internacional”, afirma o maestro.

Neil Thomson explica que a gravação foi uma experiência incrível para os músicos. “A música de Santoro é extremamente poderosa: dramática, expressiva e tecnicamente muito difícil. Foi um grande desafio para todos nós, mas os músicos responderam magnificamente. Produzimos um CD que é realmente emocionante e apaixonante’, completa.

A divulgação do CD é o primeiro projeto da OFG desde que a orquestra foi incorporada pelo projeto da Escola do Futuro em Artes Basileu França, no primeiro semestre do ano passado. A EFG é gerida pela Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG).

“Goiás está ajudando a suprir uma lacuna na difusão internacional do repertório brasileiro de música de concerto. Agora, não só os brasileiros, mas o público mundial poderá conhecer uma obra complexa e moderna, gravada por uma das melhores filarmônicas do país”, afirma o titular da Sedi, Marcio Cesar Pereira.

Além de Cláudio Santoro, a OFG ainda gravará as sinfonias completas de José Siqueira e as obras orquestrais de Edino Krieger e César Guerra-Peixe.

Repertório

Entre 1940 e 1989, Claudio Santoro escreveu 14 sinfonias. É o maior e mais significativo conjunto de obras do gênero já compostas no Brasil. O CD gravado pela Filarmônica de Goiás compreende a 5ª e a 7ª Sinfonia.

A Sinfonia nº 5 tem a base folclórica, sendo um material altamente criativo e, por vezes, abstrato. A Sinfonia nº 7 é uma de suas obras mais complexas e intensas, uma celebração da nova capital de seu país, Brasília, em música de marcante modernidade. Foi considerada uma das obras favoritas do próprio compositor.

