Serão ofertadas 329 vagas, com remuneração inicial no valor de R$ 4.838,66. Servidores serão lotados nas Secretarias da Administração e da Economia e em unidades setoriais dos órgãos e entidades estaduais

Publicado: 11.02.2022

Foto: divulgação

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), informa que estão abertas, a partir desta quinta-feira (10/02), as inscrições do concurso público para o cargo de Analista de Gestão Governamental. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br), realizador do certame, até às 14 horas do dia 14 de março de 2022. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00.

A remuneração bruta inicial é de R$ 4.838,66, e a carga horária de 40 horas semanais. Serão disponibilizadas 329 vagas: 312 para ampla concorrência e 17 para pessoas com deficiência. Os profissionais selecionados e nomeados estarão sujeitos ao Regime Estatutário, regido pela Lei Estadual nº 20.756 de 28 de janeiro de 2020.

As vagas são para atuação nas seguintes funções: agrimensura, arquitetura, engenharia, gestão e desenvolvimento de pessoas, licitações e contratos, tecnologia da informação, contabilidade e orçamento e finanças.

A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, de caráter classificatório. Os aprovados e nomeados serão lotados nas unidades centrais das Secretarias de Estado de Administração e Economia e nas unidades setoriais dos órgãos e entidades estaduais.

Os requisitos e as atribuições dos cargos, relacionados no Anexo I do Edital 001/2022, bem como mais informações sobre o certame e o primeiro termo de retificação do edital, publicado no dia 9 de fevereiro, estão disponíveis no endereço eletrônico ww.institutoaocp.org.br.