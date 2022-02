Quem precisa da dose pode optar entre este imunizante e o da Pfizer. Prefeitura também alerta que mais de 5 mil pessoas ainda não receberam a segunda dose da AstraZeneca

Publicado: 15.02.2022

Foto: Bruno Velasco

Seguindo autorização do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Anápolis inicia a aplicação da vacina da AstraZeneca como dose de reforço, assim como a da Pfizer. Os postos de vacinação são os mesmos e podem ser verificados no site anapolis.go.gov.br/vacinacao-em-anapolis/. A novidade é que as unidades onde tem a segunda dose da AstraZeneca também estão liberadas para o reforço com este imunizante.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a escolha do imunizante para o reforço fica opcional. Não havendo contraindicação quanto à vacina recebida como primeira e segunda dose, mantendo a mesma orientação da Pfizer.

E a Secretaria aproveita para chamar as pessoas que precisam da segunda dose da AstraZeneca. Conforme o sistema de vacinação, 5.343 pessoas cadastradas não receberam a segunda dose aqui no município. “Quem ainda não recebeu deve procurar um dos postos da AstraZeneca até 25 de fevereiro. A ausência dessa dose pode comprometer todo o esquema vacinal”, alerta a coordenadora da vacinação em Anápolis, Mirlene Garcia.