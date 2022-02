Pela manhã, inaugura sede própria de colégio no bairro Calixtolândia, em Anápolis. As obras foram iniciadas em março de 2020 e custaram ao Tesouro Estadual mais de R$ 2,6 milhões. De volta a Goiânia, governador participa, às 15h30, da entrega da obra de restauração da Antiga Chefatura de Polícia, localizada na Praça Cívica. O edifício que abrigou a primeira sede da Polícia Civil no Estado de Goiás

Publicado: 16.02.2022

Foto: Secom

O governador Ronaldo Caiado inaugura nesta quarta-feira (16/2), às 8h, a sede própria do Colégio Estadual Professor Salvador Santos, em Anápolis. As obras no bairro Calixtolândia foram iniciadas em março de 2020 e custaram ao Tesouro Estadual mais de R$ 2,6 milhões. O prédio, modelo Padrão Laje Plana, possui oito salas de aula, pátio coberto multiuso, cozinha, refeitório, bloco da administração, midiateca (laboratório de informática e biblioteca integrados) e laboratório de ciências.

Às 9h40, o chefe do Executivo estadual assina ordens de serviço para início da ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, que será executada pela Saneamento Goiás S.A. (Saneago) na Estação de Tratamento de Água. Divididas em quatro contratos, as obras somam quase R$ 75 milhões em investimentos. Ainda no município, às 11h10, o governador faz a entrega de 112 casas no Residencial do Cerrado III e de outras 25 construídas no Residencial Boa Esperança IV.

De volta a Goiânia, Ronaldo Caiado participa, às 15h30, da entrega da obra de restauração da Antiga Chefatura de Polícia, localizada na Praça Cívica. O edifício que abrigou a primeira sede da Polícia Civil no Estado de Goiás é um monumento tombado pelo Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás). O prédio foi restaurado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com recurso federal e acompanhamento e fiscalização da Secult Goiás. A obra durou 26 meses e custou R$ 6,4 milhões.

À noite, o governador participa da posse canônica do 4º arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom João Justino de Medeiros Silva. A celebração ocorrerá às 18h no Santuário-Basílica Sagrada Família, na Vila Canaã.

