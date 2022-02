Em sessão que marca o início do ano legislativo, governador enaltece harmonia entre Poderes, apresenta balanço das ações de 2019 a 2021 aos parlamentares e projeta realização de concursos públicos

Publicado: 16.02.2022

O governador Ronaldo Caiado entregou à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), nesta terça-feira (15/2), a mensagem governamental para 2022. “É o ano da retomada, da virada, de gerar emprego”, afirmou o chefe do Executivo sobre as expectativas para o último ano de seu atual mandato. Passado o período mais crítico da pandemia da Covid-19, ele avalia que o cenário traz “esperança ao povo goiano”. O evento ocorreu no Salão Nobre da atual sede da Casa.

Parte dessa projeção é atribuída a todo trabalho realizado até aqui pelo Governo de Goiás. Ronaldo Caiado citou o equilíbrio das contas públicas, a melhoria na qualidade dos gastos e o investimento em áreas essenciais como protagonistas na reestruturação do Estado. “Imagine se eu tivesse 20 anos de governo. Só tenho três anos, um mês e 15 dias”, disse sobre a condução dos trabalhos. “Agora, é hora de mostrarmos todo o potencial de Goiás, com a certeza de que o dinheiro está sendo bem aplicado. As pessoas estão sentindo a mudança na vida delas”, ressaltou.

Acompanhado de secretários de Estado e presidentes de órgãos e autarquias, o governador entregou, junto à mensagem para 2022, um balanço das principais ações realizadas nos últimos três anos. “Pedi a presença de todos [os auxiliares de governo] para reverenciar a importância do Poder Legislativo para superarmos todas as dificuldades e atendermos às demandas da população”, salientou. “A Assembleia Legislativa é o único Poder que recebe a votação de 100% da população do Estado, por isso é a casa do povo, a que representa o sentimento das pessoas”, avaliou.

O governador mencionou, ainda, que tem governado respeitando a autonomia de cada Poder, ao mesmo tempo em que preza pela boa relação. “A harmonia entre o Executivo, Legislativo e Judiciário tem sido a condição fundamental para o bom funcionamento do Estado. A concretização de diversas metas só é possível devido ao intercâmbio e o apoio”, pontuou. Ele ainda agradeceu os parlamentares pela contribuição na adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que permitirá mais avanços em todos os segmentos.

Ainda sobre as expectativas para 2022, Caiado garantiu que o Estado vai avançar em assuntos de interesse da sociedade, como a realização de concursos públicos e a discussão da data-base, defasada desde 2016. “Já determinei que minha equipe convoque todos os presidentes dos sindicatos para discutirmos e mostrarmos o que é possível dentro dos critérios pré-estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal”, adiantou.

Na linha do desenvolvimento regional, o governador disse que Goiás é promissor, e que há boas expectativas para aberturas de novas empresas, especialmente devido ao nível de confiança que a gestão transmite aos investidores. “Hoje, com todas as condições de segurança e de equilíbrio fiscal, é um Estado que atrai as empresas”, refletiu.

O líder do governo na Alego, deputado estadual Bruno Peixoto, afirmou que a mensagem do governador é a expressão do que está ocorrendo em território goiano. “Sem sombra de dúvidas, é um governo que está entrando para a história. É moderno, transparente, gera emprego e desenvolvimento”, garantiu.

O deputado Henrique Arantes, que é vice-presidente da Alego, conduziu o evento. Também participaram da entrega da mensagem governamental os deputados Humberto Aidar, Tião Caroço, Lêda Borges, Helio de Sousa, Dr. Antonio, Rubens Marques, Talles Barreto, Cairo Salim, Álvaro Guimarães, Antônio Gomide, Amauri Ribeiro, Thiago Albernaz; além de secretários de Estado, presidentes de entidades públicas e comandantes e dirigentes das polícias Militar, Civil e Penal.

Fonte: Secretaria de Comunicação (Secom)