Espaço do Empreendedor está disponível para auxiliar no preenchimento dos dados

Publicado: 16.02.2022

Foto: Arquivo

Microempreendedores individuais (MEIs) devem ficar atentos ao prazo de entrega, para a Receita Federal, da Declaração Anual do MEI. Ela pode ser feita por meio do site do governo federal até 31 de maio e é importante não deixar para a última hora.

O documento deve conter informações básicas de receitas e despesas do ano de 2021. A diretora de Trabalho, Emprego e Renda, Flávia Xavier, ressalta que ao não fazer a declaração anual por dois anos seguidos, a empresa torna-se inapta, os DAS ficam indisponíveis para emissão e o empreendedor não poderá emitir nota fiscal e obter certidões, além de ficar impossibilitado de obter crédito em bancos e instituições financeiras.

De acordo com o secretário municipal de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, Alex Martins, os empreendedores que precisarem de auxílio técnico podem se dirigir ao Espaço do Empreendedor, localizado no Centro de Empreendedorismo e Inovação de Anápolis (Ceitec). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h. “Nossa equipe está à disposição para receber os microempreendedores e dar todas as orientações e apoio necessários”, explica o secretário.