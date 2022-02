Investimentos de R$ 74,8 milhões vão garantir fornecimento regular à população ao longo de todo o ano, inclusive nos períodos de estiagem. “Vale a pena acreditar no nosso governo e nas nossas instituições”, ressalta chefe do Executivo

Publicado: 16.02.2022

O governador Ronaldo Caiado assinou, nesta quarta-feira (16/02), ordens de serviço para execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Anápolis. Divididos em quatro contratos, os investimentos somam R$ 74,8 milhões. A solenidade foi realizada na Estação de Tratamento de Água (ETA) da Saneago, no Jardim das Américas, durante agenda do governador no município.

“Anápolis não tinha garantia de água tratada, principalmente no período de seca, nos meses de agosto, setembro e outubro. Como anapolino, fico orgulhoso em poder iniciar esta obra”, ressaltou o chefe do Executivo estadual ao lembrar que o crescimento econômico e a expansão do município estavam limitados pela falta d’água. “Vale a pena acreditar no nosso governo e nas nossas instituições”, finalizou.

A ampliação do sistema visa garantir o fornecimento regular à população ao longo de todo o ano, inclusive nos períodos de estiagem, conforme ocorrido em 2021, pela primeira vez em 20 anos. “A Saneago, em vez de fazer construções para água tratada e esgoto, servia muito mais para fazer campanha eleitoral”, relembra Caiado.

As melhorias compreendem expansão das redes de distribuição e de Estação Elevatória, aumento da capacidade de tratamento da ETA e de reservação, implantação de subestação elétrica e de Unidade de Tratamento de Resíduos, melhorias técnicas no sistema de abastecimento e novas ligações domiciliares.

Obras em série

O primeiro lote, que envolve investimentos estaduais no valor de R$ 4,2 milhões, inclui a ampliação do volume do Centro de Reservação Aeroporto em 1,2 milhão de litros; a implantação de 10,5 quilômetros de redes de distribuição de água e de 127 ligações domiciliares, para atender a 13 bairros. O segundo, cujo investimento é de R$ 6 milhões, engloba a ampliação dos centros de reservação Calixtópolis e Recanto do Sol, com capacidade total de 1 milhão de litros, além da execução de 17,1 quilômetros de redes e 736 ligações, beneficiando 15 bairros.

Já o terceiro contrato compreende a ampliação da Elevatória de Água Tratada (EAT) Jardim América e a implantação da ETA Santo André, além de 59,5 quilômetros de redes de distribuição e 2.163 mil ligações domiciliares para atender 59 bairros, totalizando o valor de R$ 21,3 milhões. O quarto, por fim, com montante da ordem de R$ 43,2 milhões, é relativo à ampliação da capacidade da ETA de 800 para 1,6 mil litros por segundo, com implantação de dois novos módulos, reforma dos módulos existentes, implantação de subestação elétrica e de Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR), atendendo a todo o município.

“Estas obras vão ser iniciadas imediatamente. São obras importantes, principalmente para continuar a integração de sistemas, aumentar a reservação e a rede, e duplicar nossa estação. Isso aqui ainda é o começo, tem muito por vir. Vamos continuar nesse mesmo ritmo, com ainda mais”, salienta o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski.

Anápolis, segundo a Saneago, conta com abastecimento de água tratada universalizado, que beneficia mais de 388 mil habitantes. “Sempre fui a favor desta Saneago, do governador Ronaldo Caiado e do presidente Ricardo Soavinski. Se a vida de Anápolis melhorou, é graças ao voto de confiança que demos a este homem”, declarou o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, sobre a atual gestão do Estado.

Estiveram também ao lado do governador o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Joel Sant’Anna Braga Filho; o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales; os deputados estaduais Amilton Filho e Coronel Adailton; o deputado federal Delegado Waldir, além de gestores e trabalhadores da Saneago, autoridades políticas, representantes de construtoras, membros das forças de segurança pública, lideranças classistas e demais pessoas convidadas.

