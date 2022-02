Estrutura voltada para qualificação de agricultores familiares, técnicos e extensionistas conta com biblioteca com mais de 20 mil volumes, unidades didáticas e alojamento. Obra recebeu investimento de R$ 3,79 milhões do Governo

Publicado: 17.02.2022

O governador Ronaldo Caiado inaugurou, nesta quinta-feira (17/02), o novo Centro de Tecnologia e Capacitação (Centrer), da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), em Goiânia. Para a reforma e ampliação do prédio, foram investidos R$ 3,79 milhões pela atual gestão. Os recursos são provenientes da antecipação de ativos remanescentes da liquidação da antiga Emater empresa.

As obras para a reestruturação do local foram retomadas em novembro de 2020. O Centrer conta agora com unidades didáticas, alojamento e uma biblioteca, que reúne mais de 20 mil volumes, entre livros, revistas, folhetos, dicionários, teses, mapas e trabalhos apresentados em congressos. O espaço é voltado para qualificação de produtores rurais da agricultura familiar, técnicos e extensionistas.

“O que estamos fazendo é facilitar a vida dos produtores. É importante que eles se conscientizem e façam os cursos como os oferecidos pela Emater, Senar e Sebrae. Os pequenos agricultores, se tiverem uma boa tecnologia, serão capazes de ter produtividade maior que a do grande produtor, porque estão cuidando diretamente daquele pequeno pedaço de chão”, disse o governador, que estava acompanhado da coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS) e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), a primeira-dama Gracinha Caiado.

O novo espaço também recebeu uma nova biblioteca, denominada de “Pedro Português”, em homenagem ao pesquisador Pedro Manuel Figueira de Oliveira Monteiro, que foi servidor da Emater e dedicou sua vida profissional à sociedade goiana. Ao falar da importância da biblioteca, o governador se dirigiu aos produtores para aconselhá-los a insistirem na busca pelo conhecimento, e garantiu que podem contar com o governo para auxiliá-los.

A estrutura do Centrer dispõe ainda, de salas de aula, refeitório e área de convivência. Além disso, o local possui um pavilhão de alojamentos. São 32 apartamentos com três camas cada, totalizando 96 vagas para acomodar os participantes de cursos e oficinas intensivas. A estrutura de hotelaria também oferece dormitórios acessíveis, adaptados para pessoas com deficiência (PcD).

Presidente da Emater, Pedro Leonardo Rezende, disse que recebeu do governador a tarefa de reestruturar a empresa. Primeiramente, os investimentos foram nas edificações e estrutura física em todo o estado. O segundo passo foi a recuperação da capacidade operacional, mediante contratação de servidores. “E reiteramos, agora, nosso compromisso em buscarmos um extensionismo promotor de desenvolvimento e de igualdade social em Goiás”, explicou.

Foto: Júnior Guimarães

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás