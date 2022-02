Doses estarão disponíveis em 30 unidades, que vão funcionar das 9h às 16h, na cidade e nos distritos

Publicado: 1.02.2022

Aderindo à estratégia estadual para imunização contra a Covid, Anápolis realiza no próximo sábado, 19, vacinação em 30 pontos espalhados pela cidade e também nos distritos, das 8h às 16h. Estarão disponíveis imunizantes para atender todas as faixas de idade em qualquer uma das etapas do esquema vacinal. Outra novidade será o início da aplicação do reforço para adolescentes (12 a 17 anos) imunossuprimidos.

Os locais serão divididos por imunizantes e grupos (veja abaixo). Até o momento, 325.695 pessoas já receberam a primeira dose em Anápolis, 269.734, a segunda e 85.738, o reforço. Desde o início da vacinação infantil, 7.006 crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose da vacina.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Júlio César Spíndola, além de reforçar o esquema vacinal, o Dia V também tem o objetivo de alcançar um maior número de pessoas que, por algum motivo, durante a semana não conseguem se deslocar a um dos postos, mesmo com vários deles em horário estendido. “Precisamos imunizar um maior número de pessoas. A queda de óbitos e redução de complicações por causa do vírus, mesmo com a variante Ômicron, provam que a vacina funciona”, explica o secretário, reforçando o chamado às pessoas que ainda precisam se imunizar.

Para a vacinação, basta realizar o cadastro no site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar para primeira dose e se dirigir a um dos locais com documentos em mãos. Crianças devem estar acompanhadas dos pais. Em caso de segunda, terceira ou quarta dose, é preciso apresentar o cartão de vacinas. Quem precisa do reforço deve procurar um posto onde estão disponíveis os imunizantes da Pfizer e AstraZeneca.

Confira os locais de vacinação por imunizantes e grupos no Dia V, sábado, 19 de fevereiro, das 8h às 16h:

Pfizer Pediátrica

Grupo:

Crianças de 5 a 11 anos

Locais:

Munir Calixto

Adriana Parque

Vivian Parque

UniEvangélica

Filostro Machado

CoronaVac, Pfizer, Janssen e AstraZeneca

Grupos:

CoronaVac: crianças com idade entre 6 e 11 anos, exceto imunossuprimidas, primeira e segunda dose

Pfizer: primeira e segunda dose, reforço e quarta dose; imunossuprimidos, adolescentes de 12 a 17 anos, gestantes e puérperas

AstraZeneca: segunda dose e reforço

Janssen: reforço

Locais:

Alexandrina

Calixtolândia

Jardim Guanabara

Jardim Suíço

Vila Formosa

Vila Fabril

Vila Esperança

JK

Anexo Itamaraty

Bairro de Lourdes

Arco-Íris

São José

Parque dos Pirineus

Vila União

Santa Izabel

Santa Maria de Nazareth

Vila São Vicente

Bandeiras

Recanto do Sol

João Luiz de Oliveira

Souzânia

Interlândia

Joanápolis

Goialândia

Branápolis