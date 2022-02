Através de uma série de inovações nas áreas de tecnologia e sustentabilidade, novo prédio da Assembleia Legislativa de Goiás contará com diferenciais relevantes em sua estrutura, como o fim do uso do papel, adoção da inteligência artificial nos processos de gestão e segurança da informação. Para o presidente da Alego, Lissauer Vieira, o Palácio Maguito Vilela vai proporcionar aos deputados, servidores e população um ambiente acessível, otimizado e com excelência no atendimento.

Publicado: 21.02.2022

Próxima de ser concluída, a nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) tem como marcas principais a inovação, a modernidade e a sustentabilidade. Pautado por esses pilares, entre outros, o Palácio Maguito Vilela traz importantes investimentos na área de tecnologia, o que, segundo o presidente da Casa, deputado Lissauer Vieira (PSB), proporcionará aos parlamentares, servidores e toda a população do estado um ambiente acessível, otimizado e com melhor qualidade no atendimento.

“Estamos bem próximos de entregar a nova sede da Alego, um marco histórico para o Parlamento estadual. E entre os grandes diferenciais na estrutura desse novo prédio, que será entregue com o mais alto padrão de qualidade, está a sustentabilidade e a tecnologia. Tudo pensado para otimizar os processos de gestão e segurança da informação, aprimorar o atendimento à população e, ao mesmo tempo, reduzir custos e gerar economia. Investimentos necessários e que trarão excelentes resultados para o Legislativo goiano”, ressaltou Lissauer Vieira.

Com a expansão e aprimoramento da tecnologia, a nova Alego terá como um dos seus grandes destaques o fim do uso do papel, atendendo, dessa forma, os princípios do Selo Verde, marca já registrada da Casa, e reforçando também o compromisso sustentável. “Uma das prioridades da nossa gestão é justamente a sustentabilidade e temos trabalhado muito nesse sentido. O fim do uso de papel será um dos principais frutos dos investimentos tecnológicos que estamos realizando na nova sede, um grande benefício para o meio ambiente e para toda a sociedade”, reforçou Lissauer.

Sede Tecnológica

Mantendo o conceito “A Casa é Sua” como eixo estruturante de sua comunicação, a Alego também busca com a implementação dos avanços tecnológicos reforçar ainda mais essa concepção, aproximando a sociedade goiana do Poder Legislativo através da excelência, agilidade e transparência na prestação de serviços ao público. Segundo o diretor de Tecnologia e Informação da Casa, Fagner dos Santos, fatores essenciais que contribuirão, sobretudo, para o fortalecimento da credibilidade do Parlamento estadual perante a sociedade.

“Todas essas mudanças que estamos fazendo trarão melhorias significativas para o cidadão, principalmente, com relação ao acesso dos projetos que são discutidos na Casa. Além disso, também estamos implementando outras medidas relacionadas ao acesso nas dependências da Alego, como reconhecimento facial, biometria e cartões de aproximação, o que se justifica ainda mais em momento de pandemia global. Tudo isso trará mais praticidade, segurança e transparência em todos os atos do Poder Legislativo”, explicou.

Com o objetivo de propiciar soluções inteligentes no cotidiano legislativo, o diretor pontuou ainda outras ações que estão sendo desenvolvidas para a otimização das atividades em Plenário. “No Plenário vamos implementar recursos de áudio e vídeo integrados com tecnologias avançadas, o que vai permitir a identificação do orador, transcrição de áudio em tempo real, videoconferências e tramitação digital dos processos. Além disso, o tráfego de todos os dados sensíveis estarão protegidos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD”, salientou.

Além de todas essas inovações, outros projetos já foram adotados pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) ao longo do ano de 2021 e que, agora, estão sendo aperfeiçoados para a nova estrutura da Alego. Entre eles, estão o Sistema de gestão de suporte aos usuários (GLPI); Sistema de demandas e projetos (Redmine); Dashboards de Gerenciamento utilizando o Power BI; Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e Política de Segurança da Informação.

Para Fagner, iniciativas extremamente importantes e que vêm permitindo que os trabalhos na Casa de Leis ocorram de forma qualificada e mais eficiente possível. “Todas essas ações já implantadas, além das que estamos desenvolvendo para a nova sede, proporcionarão mais agilidade, segurança e facilidade na execução dos trabalhos, principalmente, porque teremos uma infraestrutura mais moderna, com novos servidores hiperconvergentes de última geração, com inteligência artificial, trazendo, dessa forma, maior rapidez e mais estabilidade na internet”, concluiu.

Agência Assembleia de Notícias