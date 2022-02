Vencimentos serão antecipados em fevereiro, beneficiando aproximadamente 162 mil servidores da ativa, inativos e pensionistas

Publicado: 22.02.2022

O Governo de Goiás vai antecipar para esta sexta-feira (25) o pagamento da folha salarial do funcionalismo público estadual referente a fevereiro. A folha salarial do Executivo do mês está estimada em mais de R$ 750 milhões. A medida atinge 162 mil servidores da ativa, inativos e pensionistas.

A Secretaria da Economia afirma ainda que todos os demais Poderes – Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas do Estado (TCE), Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Defensoria Pública e demais órgãos e empresas – terão os vencimentos liberados na sexta-feira.

Tradicionalmente, os salários são liberados no último dia útil de cada mês. No entanto, a segunda-feira (28) será ponto facultativo para os servidores do Estado, em decreto publicado no dia 10 deste mês, devido ao feriado de Carnaval na terça-feira (1º).

Fonte: Secretaria da Economia – Governo de Goiás