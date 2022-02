Três mestrados da Universidade Estadual de Goiás (UEG) abrem vagas para alunos especiais. Há oportunidades para os mestrados em Língua, Literatura e Interculturalidade (Poslli), em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio (Promep) e em Ambiente e Sociedade (PPGAS)

Publicado: 23.02.2022

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Interculturalidade da Universidade Estadual de Goiás (Poslli|UEG), ofertado no Câmpus Cora Coralina, publicou o edital do processo seletivo para candidatos que pretendem cursar disciplinas na condição de alunos especiais nas linhas de pesquisa “Estudos de Língua e Interculturalidade” e “Estudos Literários e Interculturalidade”.

As inscrições poderão ser feitas gratuitamente, de forma online, até o dia 11 de março, por meio do preenchimento do formulário disponível neste link.

O candidato deverá inicialmente solicitar a apreciação de seu pedido de vaga da disciplina. Para isso, deverá anexar ao formulário os seguintes documentos em formato PDF:

Diploma de graduação;

RG (frente e verso);

CPF (frente e verso);

link para acesso ao currículo Lattes do candidato.

As disciplinas optativas a serem ofertadas, assim como as datas e horários, poderão ser consultadas no Edital do Poslli.

A Coordenação do Mestrado Profissional em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio (Promep) do Câmpus Cora Coralina da Universidade Estadual de Goiás lançou o edital com as normas para o preenchimento das vagas de alunos especiais nas disciplinas ofertadas no primeiro semestre de 2022.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 8 de março pelo e-mail sec.promep@ueg.br, por onde os candidatos deverão enviar a documentação solicitada.

Poderão se inscrever para vaga de aluno especial candidato portador de diploma de nível superior nas áreas de Historia, Arqueologia, Arquitetura, Museologia, Geografia, Ciências Sociais, Serviço Social, Turismo, Direito, Artes Visuais, Antropologia e áreas afins às linhas de pesquisa do Promep.

Serão ofertadas 24 vagas para alunos especiais destinadas a candidatos a serem selecionados nos critérios estabelecidos no edital. O aluno especial poderá cursar no máximo duas disciplinas (uma em cada semestre) no Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais, Memória e Patrimônio para aproveitamento de crédito, caso seja aprovado no processo seletivo para aluno regular.

Todas as normas do processo de seleção podem ser conferidas no Edital do Promep.

O Edital de Seleção para Alunos Especiais do primeiro semestre de 2022 do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ambiente e Sociedade (PPGAS) encontra-se disponível aos interessados. Ao todo estão sendo ofertadas 18 vagas.

As inscrições em disciplinas do 1º semestre ocorrerão entre os dias 14 e 18 de março, exclusivamente pelo e-mail selecaoppgas@ueg.br. Os candidatos devem enviar, anexados ao e-mail, os documentos listados no item 2, seguindo a ordem disposta no regulamento abaixo. Os documentos devem ser digitalizados em formato PDF, observando que todas as informações fiquem legíveis e sem cortes, preferenciamente, em um único arquivo. Caso a documentação enviada não atenda a esses critérios, o candidato será desclassificado.

Confira todas as normas do processo seletivo no Edital do PPGAS.

A Divulgação dos resultados ocorrerá após às 12 horas do dia 23 de março pelo site do PPGAS.

Os selecionados deverão fazer matrículas nos dias 24 e 25 de março nas modalidades presencial ou pelos Correios, via Sedex.

