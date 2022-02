Projeto Eu Pedalo começa em março e interessados já podem se inscrever gratuitamente

Publicado: 24.02.2022

Para quem quer melhorar a qualidade de vida e praticar ciclismo com ajuda de profissionais especializados, a Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura inicia o projeto “Eu Pedalo – Consultoria de Bike”, para atender iniciantes e profissionais na modalidade. O atendimento acontecerá no Ginásio Newton de Faria a partir de 7 de março e as inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo telefone (62) 99256-7133. As vagas são limitadas.

A assessoria vai oferecer planilha de treinamento de acordo com o objetivo de cada ciclista; avaliação física e passeios em grupo; acompanhamento online e presencial; utilização correta do equipamento; e ajustes básicos de posicionamento na bicicleta.

“Para quem tem objetivo de perder peso, melhorar o condicionamento físico, de socializar, de dar as primeiras pedaladas ou se aprimorar profissionalmente, esse projeto chega para dar o suporte necessário”, diz a secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins.

Já o diretor municipal de Esportes, Kim Abrahão, destaca que outras modalidades estão sendo inseridas. “Em breve teremos consultoria de patins e skate. É só o começo”, finaliza.